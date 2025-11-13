「AQUOS sense10」リアルで話すより、 夢中になった。ラスタバナナから専用アクセサリーを発売！
スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、通販サイト「ラスタバナナダイレクト」にて、「リアルで話すより、夢中になった。」がコンセプトの「AQUOS sense10」対応の専用アクセサリーを、11月13日より販売を開始します。
液晶保護フィルム
指紋付着を抑えながら写真や動画を鮮やかに表現する保護フィルム。https://amzn.asia/d/63O5GMPhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/g4608as9/?variantId=g5168as10https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012378/ct3142/page1/order/
映り込みを軽減させるアンチグレア加工。さらさらマットな表面使用。
液晶保護ガラス
透明なガラスが、画面の美しさを守る。最高の保護を提供し、クリアな視界を保つ。デバイスの安全と美しさを同時に守ってくれます。カバー画面専用の液晶保護ガラスです。
高い透明感で色彩を忠実に再現。写真や動画をより鮮やかに表現します。https://amzn.asia/d/iKIz6Xphttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp4611as9/?iasid=07rpp_10095___2u-mhvir83s-4a-061a70e4-950f-4dd2-8db2-2e1e059606f4https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012381/ct3142/page1/order/
体内時計に影響し睡眠障害をきたす恐れがあると指摘されるブルーライトをカット。https://amzn.asia/d/aKDMAFkhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp4611as9/?iasid=07rpp_10095___2u-mhvir83s-4a-061a70e4-950f-4dd2-8db2-2e1e059606f4https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012382/ct3142/page1/order/
ゴリラガラス採用で傷に強い。高い透明感で色彩を忠実に再現。https://amzn.asia/d/eg27gcxhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp4611as9/?iasid=07rpp_10095___2u-mhvir83s-4a-061a70e4-950f-4dd2-8db2-2e1e059606f4https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012383/ct3142/page1/order/
体内時計に影響し睡眠障害をきたす恐れがあると指摘されるブルーライトをカット。https://amzn.asia/d/4YuuSrFhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/gp4611as9/?iasid=07rpp_10095___2u-mhvir83s-4a-061a70e4-950f-4dd2-8db2-2e1e059606f4https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012384/ct3142/page1/order/
失敗しない瞬間貼付け革命ガラス
重ねて引くだけ簡単貼付け。高い透明感で色彩を忠実に再現。写真や動画をより鮮やかに表現します。https://amzn.asia/d/eMPYr29https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/mtk4632as9/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012385/ct3142/page1/order/
重ねて引くだけ簡単貼付け。体内時計に影響し睡眠障害をきたす恐れがあると指摘されるブルーライトをカット。https://amzn.asia/d/41C2l7Zhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/mtk4632as9/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012386/ct3142/page1/order/
ゴリラガラス採用、重ねて引くだけ簡単貼付け。高い透明感で色彩を忠実に再現。写真や動画をより鮮やかに表現します。https://amzn.asia/d/0jNqO8Phttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/mtk4632as9/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012387/ct3142/page1/order/
カメラレンズ保護ガラス
高性能なカメラを傷から護るカメラレンズ保護ガラスです。https://amzn.asia/d/d70kGIRhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/cr5178as10/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012388/ct3142/page1/order/
背面ケース
滑りにくくしなやかな耐衝撃性のあるTPU素材で、側面と背面をしっかりカバーし優しく端末を守ります。https://amzn.asia/d/4oda0vVhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8421as9tplcl/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012395/ct3142/page1/order/
滑りにくくしなやかな耐衝撃性のあるTPU素材で、側面と背面をしっかりカバーし優しく端末を守ります。https://amzn.asia/d/fFeyk9ohttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8421as9tplcl/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012396/ct3142/page1/order/
側面はTPU、背面はポリカーボネート素材のハイブリッドケース。https://amzn.asia/d/7A2fS3Vhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9251as10hpcl/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012397/ct3142/page1/order/
側面はTPU、背面はフロスト加工を施したポリカーボネート素材。https://amzn.asia/d/8lrSEGfhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9251as10hpcl/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012398/ct3142/page1/order/
側面はTPU、背面はアクリル素材のRHINOXハイブリッドケースです。https://amzn.asia/d/1XbSoNdhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8425as9hacl/?variantId=9253as10haclhttps://rbdirect.jp/shopdetail/000000012399/ct3142/page1/order/
ZeroSafeケース
マグネットアクセサリをケースの上から固定できる、落下防止やスタンドにもなるリングが付いたハイブリッドケースです。リングを開いて縦置き・横置きの視聴スタンドとしても使用できます。米軍MIL規格「MIL-STD-810H」最新の衝撃基準規格に準拠。アメリカ国防総省で定められた、米軍調達品基準に準拠した規格で、26方向からの落下試験に耐えた衝撃吸収ケースです。https://amzn.asia/d/bswpGamhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9262as10zsfwh/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012414/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/1JAdC1Ehttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9262as10zsfwh/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012413/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/79X631Vhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9262as10zsfwh/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012412/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/cNaL9Thhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9262as10zsfwh/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012411/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/iQQ57B8https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9262as10zsfwh/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012410/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/9zN7z3thttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9262as10zsfwh/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012409/ct3142/page1/order/
スマホリング付きケース
指が通せて操作安心、視聴スタンドにもなるフィンガーリング付き。180度開閉＆360度回転で持ちやすい角度に調整可能です。開いたリングに立てかけることで横置きの視聴スタンドとしても使用できます。https://amzn.asia/d/33Yc9Bphttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8423as9tprbk/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012404/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/fqc44wfhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8423as9tprbk/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012403/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/23JM4DMhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8423as9tprbk/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012402/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/0sY5cDXhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8423as9tprbk/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012401/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/fr4IZWwhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8423as9tprbk/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012400/ct3142/page1/order/
ネコミミケース
🐾 かわいさと安心を両立！猫耳デザイン×米軍MIL規格準拠の衝撃吸収ケース。傷に強いポリカ＋柔らかTPUでしっかり保護ストラップホール付きでアレンジ自由約1.5mmの厚みで安心感と快適な操作性https://amzn.asia/d/dC3gCdHhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9290as10hpbk/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012418/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/7bSH1Lohttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9290as10hpbk/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012417/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/gwmeTVKhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9290as10hpbk/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012416/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/hOmsuFBhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9290as10hpbk/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012415/ct3142/page1/order/
DESIGN FOR AQUOS コラボケース
BLUE SAKURA
「世の中にない物を生み出す」BLUE SAKURAのアイコン、セルビッチテープをあしらった3カラー展開。ジーンズらしい風合いと個性的なディテールを楽しめるケースです。https://amzn.asia/d/1UfTKOvhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9259as10hpjrgd/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012405/ct3142/page1/order/
BLUE SAKURA
「世の中にない物を生み出す」BLUE SAKURAのアイコン、セルビッチテープをあしらった3カラー展開。ジーンズらしい風合いと個性的なディテールを楽しめるケースです。https://amzn.asia/d/igpmNWjhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9259as10hpjrgd/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012406/ct3142/page1/order/
BLUE SAKURA
「世の中にない物を生み出す」BLUE SAKURAのアイコン、セルビッチテープをあしらった3カラー展開。ジーンズらしい風合いと個性的なディテールを楽しめるケースです。https://amzn.asia/d/2XqRzU7https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9259as10hpjrgd/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012405/ct3142/page1/order/
児島GENES
児島ジーンズの独自技術による、デニムとヒッコリーの異なる生地を組み合わせたデザイン。古き良き時代の伝統が息づく高品質なケースです。https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012408/ct3142/page1/order/
手帳型ケース
液晶画面側と背面側の両面を保護できる持ちやすい手帳型ケースです。
ハンドストラップ手帳型ケースhttps://amzn.asia/d/bUnBVFehttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8408as9bhsbk/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012394/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/7zTkUIIhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8408as9bhsbk/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012393/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/0SVnoKQhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8408as9bhsbk/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012392/ct3142/page1/order/
サイドマグネット手帳型ケースhttps://amzn.asia/d/9Hc3xvAhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8406as9bsmbkr/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012389/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/5AFQ52lhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8406as9bsmbkr/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012390/ct3142/page1/order/ https://amzn.asia/d/3hyVzqihttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/8406as9bsmbkr/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012391/ct3142/page1/order/
ネットショップ販売ページhttps://rbdirect.jp/https://www.amazon.co.jp/stores/page/0562BC4C-C217-4CDD-984A-14CD043CDE17https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/https://store.shopping.yahoo.co.jp/keitai-kazariya/https://wowma.jp/user/28463604
販売チャネル
全国家電量販店、スーパーマーケット、携帯電話ショップ、雑貨専門店、インターネットショッピングモール、自社インターネットショップなど
会社概要
商号：株式会社 テレホンリース代表：代表取締役 加藤 義隆所在：愛知県名古屋市中区三の丸一丁目13-1設立：1988年9月3日URL：https://www.rastabanana.com/
