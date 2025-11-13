SUD、COCOSを完全買収

北京、2025年11月13日 /PRNewswire/ -- 世界最大のGI（ゲーミフィケーション・インタラクティブ）プラットフォームであるSUDは、世界最大の軽量汎用ゲーム・エンジンであるCOCOSを7,200万米ドルで完全買収したことを発表しました。COCOSの事業とチームはSUDの組織に本格的に組み込まれます。





グローバル・トラフィックにおけるSUD GI CloudとSUD GI ADの優位性を活かし、COCOSの開発者エコシステムが包括的に強化されます。

SUD OpenPaaSはCOCOSの長年にわたる技術的専門性と強みを完全に統合し、グローバル・トラフィック・プラットフォームに対して包括的かつ深層的なサービスを提供し続けます。

新バージョンのゲーム・エンジン「COCOS 4」は、すべてのコア・エンジン・コードと未公開のCLIコードを含む純粋な（つまり、グローバルかつ永続的で無料の）オープンソース・モデルへ移行します。

新開発IDE「PinK」はAIコーディングを全面サポートし、多様なAIネイティブ・キット、エージェント、MCP（マルチコア・プロセッサ）およびその他のプラグイン・エコシステムを統合します。

SUDについて

世界トップクラスのGI（ゲーミフィケーション・インタラクティブ）プラットフォーム（アプリ内ゲーム配信プラットフォーム）として、SUDは世界中の2,000以上のトップクラス・トラフィック・プラットフォームにサービスを提供しています。

詳細については、www.sud.tech/enをご覧ください。

COCOSについて

世界トップクラスの軽量汎用ゲーム・エンジンとして、COCOSはIDEを含む完全なワークフローを誇り、170万人以上のゲーム開発者からなるグローバル・コミュニティを有しています。COCOSはアプリ内ゲーム分野において絶対的な主導的地位を確立しています。

詳細については、www.cocos.com/enをご覧ください。

メディア関連問い合わせ先

Mona：mona@sud.tech

SUDコミュニケーション・チーム

一般的なお問い合わせ：help@sud.tech

