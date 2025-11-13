まろやかなお湯と幸福感あふれる香りで、癒しのホリデータイムを。新商品「ミルクバスパウダー」他、人気のボディケアアイテムとバスグッズを詰め込んだ3種のクリスマスコフレが登場
フレグランス ボディケアアイテムを展開する株式会社ボーテデュサエ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村 小枝)は、数量限定の新商品ミルクバスパウダーを2025年11月12日(水)より販売しております。※各クリスマスコフレは発売日がそれぞれ異なります。
温泉成分配合のミルクバスパウダー
温泉成分配合の新作「ミルクバスパウダー」で、肌も心もとろけるバスタイムを。
まろやかなお湯で美肌へ導くバスパウダーは、南仏プロヴァンスの小さな村で作り上げたような、温もりを感じるミルクベースのバスパウダー。可憐な香りと乳白色のまろやかなお湯に包まれ、癒しのバスタイムをお過ごしいただけます。
【温泉成分】
温浴効果を高める硫酸ナトリウム配合
【美肌成分】
お肌を整えるミルク、パールエキス配合、
うるおいを与えるハチミツ、アルガンオイル配合
使うたびに幸せな気分にしてくれるスイートフローラルの香りで、いつものバスタイムを至福のひと時に。
●POINT
異国のバスルームに招かれたような特別感を演出してくれるクラシカルなデザインは、
大切な方への贈り物にもおすすめ。
南仏プロヴァンスの小さな村で作り上げたような温もりを感じるミルクベースの入浴剤
そして今年のクリスマスは、人気のボディケアとふわふわバスグッズが詰まった3種の限定コフレで、香りも気分もチューリップローズの香りに包まれて癒しのバスタイムを
- 限定クリスマスコフレ(全3種)
≪11月12日発売≫
■ミルキーリュクスクリスマスコフレ 7,700円(税込)
ボディミルク、ヘアバンド、リストバンドがセットに
＜コフレ内容＞
・ミルクバスパウダー
・ボディミルク(ローズブーケ)
・ディスペンサー
・ヘアバンド
・リストバンド
・ギフトBOX
≪12月3日発売≫
■ミルクバスクリスマスコフレ 6,600円(税込)
ボディソープとヘアバンド、リストバンド
＜コフレ内容＞
・ミルクバスパウダー
・ボディソープ(ローズブーケ)
・ヘアバンド
・リストバンド
・ギフトBOX
≪12月3日発売≫
■ミルキーノエルコフレ 5,500円(税込)
ハンドクリームとのセット
＜コフレ内容＞
・ミルクバスパウダー
・ハンドクリーム(ローズブーケ)
・ヘアバンド
・リストバンド
・ギフトBOX
■商品情報
名称 ： ナチュラル パフュームド ミルクバスパウダー(チューリップローズ)
販売開始日： 2025年11月12日(水)
販売料金 ： 3,300円(税込)
サイズ ： 容器 … 直径70×高さ110mm
カラー ： ピンク系
取扱い場所： 公式オンラインストア、直営店、他
URL ： https://www.beaute-de-sae.com
■ボーテ デュ サエについて
天然の精油と良質な素材を使用した香り豊かなボディケアをメインに、フェイスやヘアケア商品、雑貨なども扱っている日本発のブランドです。日々頑張っている皆様を香りで癒し、日々の疲れを取っていただけるような商品を開発しております。お肌のケアだけでなく商品の見た目にもこだわり、ギフトであげて喜ばれるような可愛く素敵なデザインとなっております。皆様のライフスタイルをよりよくするためのアイテム作りをしており、心から笑顔にできるようなそんな商品開発を心掛けております。
■会社概要
企業名 ： 株式会社ボーテ デュ サエ
所在地 ： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-3
設立 ： 2017年4月
代表取締役： 木村 小枝(きむら さえ)
事業内容 ： 自社ブランド「Beaute de Sae」や「FOREIGE」の
企画、開発、販売、店舗ならびオンラインショップ運営
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://www.beaute-de-sae.com
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
ボーテ デュ サエ カスタマーサポート
TEL：0120-381-097