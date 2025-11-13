こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2026年元日「洋服の青山」や「スーツスクエア」など577店舗を休業持続的な企業価値向上に向けた働き方改革の新たな取り組み
～従業員が働きがいを感じ生き生きと活躍できる環境を目指して～
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、「洋服の青山」や「スーツスクエア」などの2026年元日を休業※1することといたしました。なお年始は、1月2日（金）より初売り※2を実施いたします。
※1「洋服の青山／スーツスクエア他」を含む577店舗休業（2025年10月末時点での店舗数：全726店舗）
一部、テナント店舗が未確定のため、2025年11月13日時点での休業店舗数となります。
※2 一部店舗を除く
当社は、持続的な企業価値向上に最も重要な要素は「人財への投資」であると位置づけています。従業員が働きがいを感じ、生き生きと活躍できる環境をつくること、また各自が成長できる環境を提供することがお客様へのサービス向上に直結すると考えております。
そして昨今の働き方改革においては、従業員の就労環境の改善が求められています。当社においても、ワークライフバランスの充実による更なるモチベーション向上、人材の定着を目指し、このたび2026年元日を休業することといたしました。今後も人的資本経営を推進し、経営理念である「持続的な成長をもとに、生活者への小売・サービスを通じてさらなる社会への貢献を目指す」を掲げ、さらなる企業価値向上を図ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 長澤、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
