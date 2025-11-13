マイクロINSの世界市場2025年、グローバル市場規模（精度0.1度、精度0.2度、精度0.3度）・分析レポートを発表
2025年11月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マイクロINSの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、マイクロINSのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のマイクロINS市場概要
本レポートによると、世界のマイクロINS市場は2024年に1億9,400万米ドルに達し、2031年には2億8,000万米ドルへ拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.5％と推定され、安定的な成長が期待されています。本調査では、米国の関税制度や国際的な政策変化を踏まえ、競争構造や地域経済への影響、供給網の持続性などを多面的に評価しています。
マイクロINSは、マイクロ電気機械システム（MEMS）センサー技術に基づいた小型の慣性航法装置です。外部信号に依存せず、自律的に位置・姿勢を計測できる特徴を持ち、外部への電波放射も行わないため高い安全性を備えています。小型化・高精度・低コストを実現する技術革新により、今後さらに多様な分野での応用が期待されています。
________________________________________
技術的特徴と応用分野の拡大
マイクロINSは、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計などを統合し、物体の移動方向・角速度・加速度を精密に測定する装置です。近年はMEMS技術の進化により、従来の大型慣性航法装置と比べて大幅な小型・軽量化が進んでいます。
特に無人航空機（UAV）、自動運転車、海洋探査ロボット、さらには携帯型防衛機器など、精密かつリアルタイムな位置情報を求められる分野で急速に採用が進んでいます。GPS信号が遮断される環境や地下空間などでも機能するため、軍事用途や災害対応ロボットなどでの利用価値が高いことが特徴です。
また、航空・宇宙分野においては、高速回転時の精度維持や過酷環境での耐久性が求められる中で、MEMSベースの慣性センサーが性能を大きく向上させています。低消費電力化も進み、民生用ドローンやモバイル機器などへの搭載も増えています。
________________________________________
市場分析の枠組みと調査目的
本レポートでは、製造業者別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場を定量・定性の両面から分析しています。各地域の市場規模、販売数量、平均販売価格、成長率などを網羅的に評価し、2025年までの主要企業の市場シェアを推定しています。
調査の目的は、世界および主要国における総市場機会の特定、マイクロINSの成長ポテンシャルの評価、製品別・用途別の将来需要予測、そして市場競争に影響を与える要因の分析です。これにより、企業が自社の市場戦略を最適化するための実用的な指針を提供しています。
________________________________________
市場の主な特徴と成長要因
マイクロINS市場の成長を支える要因として、以下の三点が挙げられます。
第一に、防衛・航空宇宙分野の需要拡大です。軍用ドローンや誘導兵器における航法精度の向上が求められ、独立したナビゲーション能力を持つINSの導入が加速しています。
第二に、民生用途の拡大です。自動運転車や無人配送ロボットなどの高度モビリティ技術では、GPS信号の補完装置としてMicro INSが不可欠となっています。これにより都市交通や物流の効率化に貢献しています。
第三に、技術の成熟と低コスト化です。MEMS技術の普及により、製造コストが低下し、従来は軍事用途中心だったINSが民間市場にも浸透しつつあります。これにより、従来大型装置しか使用できなかった分野でも導入が容易になりました。
