レポートオーシャン株式会社プレスリリース :日本クロスラミネート材市場は持続可能な建築技術革新と環境に優しい建材の採用を背景に、2033年までに233,524.16立方メートルに達すると予測されている
日本クロスラミネート材市場は2024年に89,823.2立方メートルの規模に達し、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.2％で拡大し、2033年までに233,524.16立方メートルに達すると予測されている。CLTは、その持続可能性、構造強度、コスト効率、組み立ての容易さから、日本の建設業界で採用が進んでいるエンジニアードウッド製品である。通常、トウヒ、マツ、モミなどの針葉樹種から製造され、複数の木材板を直交方向に積層・接着することで、多方向にわたる強度と安定性を高めている。
市場のダイナミクス
建設部門からの需要の増加
日本の急速な工業化と都市化により、住宅、商業、公共インフラのニーズが高まっています。 2024年現在、日本の人口は約1億2,263万人で、都市部には1億1,498万人が居住しており、人口の92%以上を占めています。 この都市の集中は、高品質で持続可能な建設資材の需要を煽っています。 CLTは、壁、床、天井、特に日本の伝統的な木造住宅よりも大量の木材を必要とする多層建物にますます適用されています。 福岡のような都市に代表される都市のコンパクト化の傾向は、公共および商業建設プロジェクトにおけるCLTの採用をさらに後押ししています。
市場の拡大を制限するコスト制約
利点にもかかわらず、CLTの高いコストは、日本でのより広範な採用に挑戦しています。 CLTの平均価格は現在約150,000円/m3（約1,305USD/m3）であり、接着集成材（GLT）、コンクリート、鉄鋼よりも高価である。 CLTは労働要件と建設タイムラインを削減することができますが、小規模なプロジェクトや修理は、特に床パネルや橋の修理などの用途では、伝統的な材料と比較して、そのコストが法外に高くなる可能性があります。 Cltの長期的な利益に対する意識がビルダーと開発者の間で向上するにつれて、市場は徐々に拡大しています。
成長を推進する有利な政府政策
日本における政府の取り組みは、CLTの使用を大幅に支持してきました。 公共建築物における木材の使用の促進法（2010）は、三階建てまでの政府の建物は、その建設に木材を組み込むことを義務付けています。 林野庁は、国内供給を強化し、輸出機会を可能にすることを目指して、CLT生産施設の設立を奨励するための補助金を導入しています。 また、日本の地震活動は、レジリエントな建築材料の重要性を強調しており、CLTの優れた耐震性は、都市や公共インフラプロジェクトにおける需要を増
主要企業のリスト：
● Sumitomo Forestry Co., Ltd.
● Nagase Kenzai Co., Ltd.
● Shimizu Corporation
● Osaka Gas Chemicals Co., Ltd.
● Tokyo Timber Co., Ltd.
● Shigeru Ban Architects
● Takenaka Corporation
● Mori Trust Co., Ltd.
● Nikken Sekkei Ltd.
● Sekisui House, Ltd.
市場セグメンテーションの洞察
タイプ別
接着剤-接着CLTセグメントは、国内最大の市場シェアを保持しています。 付着力結合は材木の層間の強い関係の作成によって構造安定性を保障する。 CLT性能に関する研究は、PRFおよび一成分PUR接着剤を含む接着剤の選択が、機械的および物理的特性に有意に影響することを示している。 適切な接着は、層間剥離を防止し、長期耐久性を維持するために重要であり、接着剤の選択をCLT製造における重要な考慮事項としています。
