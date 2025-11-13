EGFR遺伝子変異陽性NSCLCの診断増加に伴い、世界のオシメルチニブ薬市場は2027年までに118億3000万米ドルに急拡大する見込み
オシメルチニブ医薬品の世界市場は大幅な拡大が見込まれており、売上高は2021年の48億2,860万米ドルから2027年には118億2,980万米ドルに増加すると予測されています。これは、2022年から2027年の予測期間における年平均成長率（CAGR）16.1%という力強い成長を反映しています。数量ベースでは、市場は15.4%のCAGRで成長する見込みで、主に非小細胞肺がん（NSCLC）の治療に使用されるこの第三世代EGFR-TKI（上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤）に対する需要の高まりを浮き彫りにしています。
転移性EGFR T790M変異陽性NSCLC患者の治療を目的として開発された標的治療薬であるオシメルチニブは、生存率の向上、毒性の低減、そして中枢神経系転移に対する高い有効性により、腫瘍治療に革命をもたらし続けています。個別化がん治療への意識が高まる中、また世界的に肺がんの罹患率が上昇する中で、オシメルチニブ市場は劇的な成長を遂げています。
市場成長の最前線に立つプレシジョン・オンコロジー
この力強い市場成長は、プレシジョン・メディシンの導入拡大と、標的がん治療への投資増加に支えられています。オシメルチニブは、良好な臨床成績と世界各国での規制当局の承認拡大に支えられ、EGFR遺伝子変異陽性NSCLC患者に対する第一選択薬として注目を集めています。
さらに、特にアジア太平洋地域および欧州の一部地域では、肺がんの負担が増大しており、早期診断と遺伝子変異検査の必要性が高まっています。これが、従来のEGFR阻害剤に耐性となった患者に対する第一選択薬および第二選択薬として、オシメルチニブの処方率を押し上げています。
地域別インサイト：アジア太平洋地域と北米が市場を牽引
地理的に見ると、アジア太平洋地域は予測期間中、特に中国、日本、韓国などの国々において、非小細胞肺癌（NSCLC）患者におけるEGFR遺伝子変異の有病率の高さに牽引され、最も高い成長が見込まれています。がんの早期発見と治療へのアクセスを促進する政府の取り組みや、医療費の増加も市場拡大に貢献しています。
一方、北米は、主要製薬企業の存在、先進的ながん治療薬の普及、そしてオシメルチニブの肺がん以外の適応拡大に向けた臨床試験の増加に支えられ、引き続き大きな収益貢献地域となっています。
技術の進歩と研究開発パイプライン
製薬会社は、研究開発の強化に伴い、オシメルチニブの臨床的可能性を高めるため、併用療法や新たな適応症の探索を進めています。コンパニオン診断、特にリキッドバイオプシーとゲノム検査におけるイノベーションは、患者の層別化と治療の個別化を改善し、薬剤の普及を促進しています。
さらに、副作用を最小限に抑え、有効性を最大限に高めることを目的とした薬物送達メカニズムの進歩が加速しています。企業は、市場での地位を強化し、満たされていない臨床ニーズに対応するため、戦略的提携、ライセンス契約、規制当局への申請に積極的に取り組んでいます。
競争環境
世界のオシメルチニブ医薬品市場における主要プレーヤーとしては、アストラゼネカ、インセプタ・ファーマシューティカルズ・リミテッド、エベレスト・ファーマシューティカルズ、ビーコン・ファーマ、ドラッグ・インターナショナルなどが挙げられます。広範な調査の結果、大手企業は新興市場を掌握するために、合併や買収といった様々な競争戦略を採用していることがわかりました。さらに、大手企業は小規模ブランドや国内企業を買収することで、地理的な境界を拡大しています。
