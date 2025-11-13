冬の『トクニナルド』キャンペーン！「すみっコぐらし」限定コラボパッケージも！「チキンマックナゲット(R)15ピース」が今なら250円もおトク！通常価格740円が特別価格490円！







日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2025年、年間を通して、人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンを展開しております。ご好評につきこの冬も人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を250円おトクの特別価格490円（通常価格740円～）で販売する『トクニナルド』キャンペーンを11月19日（水）から12月31日（水）までの6週間限定で実施いたします。さらに2種類の期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」が新登場し、定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類からお好みのソース3個をお選びいただけます。