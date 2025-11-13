こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
冬の『トクニナルド』キャンペーン！「すみっコぐらし」限定コラボパッケージも！「チキンマックナゲット(R)15ピース」が今なら250円もおトク！通常価格740円が特別価格490円！
冬にぴったりな期間限定ソース2種も新登場！
「ガーリックバターステーキソース」 「チーズフォンデュ風ソース」
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2025年、年間を通して、人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンを展開しております。ご好評につきこの冬も人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を250円おトクの特別価格490円（通常価格740円～）で販売する『トクニナルド』キャンペーンを11月19日（水）から12月31日（水）までの6週間限定で実施いたします。さらに2種類の期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」が新登場し、定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類からお好みのソース3個をお選びいただけます。
「ガーリックバターステーキソース」は、ソテーガーリックの旨味に、バターのほんのりやさしい甘さと香ばしい風味を合わせた贅沢な味わいのステーキソースです。「チーズフォンデュ風ソース」は、3種のチーズ（カマンベール、チェダー、パルメザン）をブレンドすることで、深みのあるチーズソースに仕上げました。どちらもチキンマックナゲットとの相性は抜群で、15ピースのナゲットを囲んで、“食べ比べ”しながらお楽しみいただくなど、家族やご友人と集まる冬休みのひとときにぴったりのソースです。ソースは単品購入（40円～）も可能ですので、マックフライポテト®など、ナゲット以外のメニューとの自分だけの組み合わせもぜひお試しください。
また、今回のキャンペーンでは、「すみっコぐらし」とコラボレーションし、「チキンマックナゲット 15ピース」のオリジナルパッケージ（1種・数量限定）での提供に加え、期間限定ソースパッケージのフタにもキャラクターがデザインされています。10月31日(金)から公開中の「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」のオリジナルデザインで、かわいらしいキャラクターが描かれた特別仕様となっておりますので、ぜひこの機会にお手に取ってお楽しみください。
さらに、11月19日（水）から放映予定の新TVCMでは堺雅人さんが今回も「Mr.トク二ナルド」として登場します。本シリーズの最新作「冬ナゲット15ピース カウントダウン」篇では、冬仕様の真っ赤なポンチョスタイルの衣装を身に纏い、きらびやかな装飾車に乗ってパレードを開催し、集まった大勢の群衆におトクなキャンペーンを呼びかける姿が印象的に描かれています。今回も堺雅人さん演じるハイテンションなMr.トク二ナルドの姿にご注目ください。
これからもマクドナルドは、気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。
※一部店舗（空港、サービスエリア、遊園地等の店舗)およびデリバリーサービスは「チキンマックナゲット 15ピース490円キャンペーン」対象外となります。
数量限定 すみっコぐらしパッケージ