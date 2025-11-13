いえらぶパークが株式会社アミックスに「いえらぶParking」の提供を開始！

株式会社いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUPのグループ会社である、株式会社いえらぶパーク（本社：東京都新宿区、代表：川口真弘、以下「いえらぶパーク」）は、株式会社アミックス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐々木豊、以下「アミックス」）に対して、新たなDXソリューションとしてオンライン駐車場管理システム「いえらぶParking」のサービスを提供したことをお知らせします。

■背景・概要

アミックスでは従来よりオンライン契約を導入していましたが、契約者ニーズの多様化や空き区画発生時の集客強化、また入金管理などの業務削減と収益機会確保が課題となっていました。特に「空きが出ても次の契約者につながりにくい」という点は収益ロスにつながりやすく、改善が求められていました。

「いえらぶParking」には、月極駐車場「ツキパー」と時間貸し駐車場「リザパー」を柔軟に切り替えられる仕組みがあり、空き区画を時間貸しとして稼働させつつ、長期的には月極契約へ誘導することが可能です。これにより、空き区画発生時の収益機会損失を防ぐとともに、月極契約希望者への斡旋による集客強化を実現します。

さらに、グループ会社いえらぶパートナーズの賃料保証サービス（最長24カ月）が付帯することで、アミックスは入金確認や督促業務を削減しながら安定した収益確保が可能となります。また、契約者にとっても原則すべての決済でクレジットカードが利用でき、利便性が大きく向上します。

■今後の展望

現在、アミックスが管理する東京・神奈川・埼玉・千葉を中心とした月極駐車場について、2025年度内を目標に「いえらぶParking」への契約切替を順次進めてまいります。これにより、すべての契約を一元管理できる体制を構築するとともに、「リザパー」による時間貸し活用を通じて、管理物件の稼働率向上とエンドユーザーの利便性向上を実現してまいります。



今後もいえらぶパークとアミックスは協力を深化させ、駐車場DXの推進と管理業務効率化に努めてまいります。



▽本リリースに関する問い合わせ

■いえらぶParkingとは

利用者のニーズに沿って月極駐車場「ツキパー」とアプリ型コインパーキング「リザパー」を自動で切り替えることができるため、月極駐車場の空き枠活用だけでなく時間貸し利用者の月極契約への斡旋など、さまざまなメリットを実感いただけます。(特許第7678507号)

特許についてのプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000628.000008550.html

▼いえらぶParking 駐車場運営に関わるあらゆる業務を、DX（REAL×TECH）の力で簡単に、便利に。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wmurlXPKE8Y ]

サービスサイト：https://ielove-park.co.jp/lp/qrsign/

■株式会社アミックスについて

会社名：株式会社アミックス

代表者：代表取締役社長 佐々木豊

設立 ：1964年12月16日

資本金：3,100万円

所在地：東京都中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル13階

コーポレートサイト：https://www.amix.co.jp/

■いえらぶパークについて

いえらぶパークは駐車場運営に関わるあらゆる業務を、DX（REAL×TECH）の力で簡単に、便利にする駐車場×ITサービスの開発・運営会社です。

会社名：株式会社いえらぶパーク

代表者：代表取締役 川口真弘

設立 ：2021年11月

資本金：1億円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル48階

事業内容：駐車場契約管理業務代行サービスの企画・開発・運営、月極駐車場契約管理決済システム「ツキパー」、駐車場特化型ポータルサイト「いえらぶParking」、駐車場予約サービス「リザパー」

コーポレートサイト：https://ielove-park.jp/

サービス紹介サイト：https://ielove-park.co.jp/lp/qrsign/

ポータルサイト「いえらぶParking」：https://ielove-park.co.jp/

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPが提供する不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は、全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社いえらぶパーク 開発事業部

担当：善明、安達

TEL：03-4332-1758 / FAX：050-3737-6665

メール：pr@qrsign.jp

【本リリースに関する取材のお問い合わせ先】

株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955 / FAX：03-6911-3956

メール：pr@ielove-group.jp