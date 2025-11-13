YOU.FO日本代表・姫子、女性版『SASUKE』――『KUNOICHI 2025秋』に挑戦！

一般社団法人日本YOU.FO協会

女性版『SASUKE』として人気を誇る大型スポーツエンターテインメント番組『KUNOICHI 2025秋』（TBS系）が、11月24日（月）夜6時30分より放送されます。今回、YOU.FO日本代表・姫子選手が挑戦者として出演いたします。

■ 開催概要／発表内容



放送日：2025年11月24日（月）

時間：夜6時30分～（TBS系列）

番組名：『KUNOICHI 2025秋』



内容：芸人、アイドル、オリンピアンなど、各界を代表する女性たちが“究極のステージ”に挑む『KUNOICHI』。女性版『SASUKE』として知られる本番組は、挑戦者たちの身体能力と精神力がぶつかり合う真剣勝負の舞台です。前回大会では完全制覇者が誕生し、今大会では連覇か、それとも史上5人目の完全制覇者誕生かが注目されています。YOU.FO日本代表・姫子選手は、2025年に日本で開催されたYOU.FOワールドカップに日本代表として出場し、世界の強豪選手と戦った経験を携えて挑みます。

■ 背景



YOU.FOは、オランダ発祥の新感覚チームスポーツで、スティックを使ってリングをパスしながら得点を競います。接触を禁止したフェアプレーのもと、俊敏性・戦略性・空間把握力が求められることから、アスリートの育成にも注目されています。

姫子選手は、今年よりYOU.FOを始め、ワールドカップ東京大会では日本代表「Team FUKU」の中心選手として活躍し、高さを活かしてチームを牽引しました。今回の『KUNOICHI』出演は、YOU.FOの大会を通じて培った能力を新たな舞台で発揮する挑戦となります。

■ コメント

KUNOICHIという大舞台で、マイナースポーツであるYOU.FOを広めるきっかけになれたこと、大変光栄に思います。

私自身色々な競技に挑戦していますが、世界には面白いスポーツが本当にたくさんあります！

今メジャーなものだけでなく、マイナースポーツも広めていくべくこれからも邁進してまいります。まずはKUNOICHIでのパフォーマンスをご覧頂き、興味を持っていただけると嬉しいです！

■YOU.FOワールドカップについて

『YOU.FO Ringcross World Cup 2025』は、2025年7月20日（日）・21日（月・祝）の2日間、東京都墨田区にて開催されました。

アイルランド、オランダ、ベルギー、中国、韓国、中国香港、インド、そして日本の８の国と地域から・25チーム・約120名が参加。年齢は20代から60代までと幅広く、ミックスジェンダー競技として多様なチーム編成で国際的な熱戦が繰り広げられました。



見事、日本勢が1～3位を独占する快挙を達成し、競技力・普及力の双方で世界に存在感を示す大会となりました。2026年大会は中国での開催を予定しています。

詳細：世界中から25チームが集結！YOU.FOワールドカップ2025が東京・墨田で開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000160025.html)

YOU.FOとは

YOU.FO Ringcrossは、オランダで開発されたスティックでリングをパスしながら得点を目指すチームスポーツです。接触プレーを禁止し、セルフジャッジを基本とするフェアな競技文化が特徴で、年齢や性別を問わず楽しめます。スピード・戦略・空間把握能力が求められる競技性に加え、人と人との信頼や協力を重視した“つながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]

本件に関するお問い合わせ先

