金銀の貯金箱

「1万円ガチャ」 貴方が欲しいのは金貨ですか？銀貨ですか？

新ラインアップ登場！！

報道関係各位

スペースインターナショナル株式会社（本社：東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー1階104）が運営する貴金属宝飾店『金銀の貯金箱』では11月11日より、日本橋兜町店人気の「1万円ガチャ」に新たな商品ラインアップが登場し、サービスを開始いたします。

新商品ラインアップ概要

最大29,000円相当（2025年10月29日時点の当店販売価格）の新アイテムです。

◇ チェコライオン金貨（0.5g）

―自由と誇りを象徴する、小さな勇気の輝き―

◇ホースシューゴールドコイン（0.25g）

―幸運を呼び込む“黄金の蹄鉄”―

◇ミッキー＆ミニーハート銀貨 1オンス

―世界で愛される二人が贈る、永遠のハート―

◇オーストラリア サザンクロス銀貨 1オンス 2020年製

―南半球の夜空に“導き”と“希望”―

◇バッファロー・インディアン純銀コイン 1オンス

―大地の力と誇りを刻むアメリカの象徴―

◇干支 純銀コイン（1/2オンス）

―十二の守り神が導く、東洋の干支をモチーフにした純銀コイン。

―排出されるコインの干支デザインはランダムとなります。

◇干支 純銀バー（1/2オンス）―守護と願いを形にした、銀の“お守りバー”

―排出されるバーの干支デザインはランダムとなります。

【お問い合わせ・ご予約】

公式サイト：https://www.spacegold.jp/

コールセンター：0570-666-496（受付時間：月ー金11:00～16:00 土11:00～15:00）

【店舗名】 「金銀の貯金箱」 日本橋兜町店

所在地：東京都中央区兜町11-4 REXER日本橋兜町ビル1階

アクセス：東京メトロ「茅場町駅」12番出口徒歩３分

「日本橋駅」D1出口徒歩5分

営業時間：11:00～1７:３0（火金のみ営業）

