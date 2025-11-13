金銀の貯金箱 「1万円ガチャ」 貴方が欲しいのは金貨ですか？銀貨ですか？ 新ラインアップ登場！！
報道関係各位
スペースインターナショナル株式会社（本社：東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー1階104）が運営する貴金属宝飾店『金銀の貯金箱』では11月11日より、日本橋兜町店人気の「1万円ガチャ」に新たな商品ラインアップが登場し、サービスを開始いたします。
新商品ラインアップ概要
最大29,000円相当（2025年10月29日時点の当店販売価格）の新アイテムです。
◇ チェコライオン金貨（0.5g）
―自由と誇りを象徴する、小さな勇気の輝き―
◇ホースシューゴールドコイン（0.25g）
―幸運を呼び込む“黄金の蹄鉄”―
◇ミッキー＆ミニーハート銀貨 1オンス
―世界で愛される二人が贈る、永遠のハート―
◇オーストラリア サザンクロス銀貨 1オンス 2020年製
―南半球の夜空に“導き”と“希望”―
◇バッファロー・インディアン純銀コイン 1オンス
―大地の力と誇りを刻むアメリカの象徴―
◇干支 純銀コイン（1/2オンス）
―十二の守り神が導く、東洋の干支をモチーフにした純銀コイン。
―排出されるコインの干支デザインはランダムとなります。
◇干支 純銀バー（1/2オンス）―守護と願いを形にした、銀の“お守りバー”
―排出されるバーの干支デザインはランダムとなります。
【お問い合わせ・ご予約】
公式サイト：https://www.spacegold.jp/
コールセンター：0570-666-496（受付時間：月ー金11:00～16:00 土11:00～15:00）
【店舗名】 「金銀の貯金箱」 日本橋兜町店
所在地：東京都中央区兜町11-4 REXER日本橋兜町ビル1階
アクセス：東京メトロ「茅場町駅」12番出口徒歩３分
「日本橋駅」D1出口徒歩5分
営業時間：11:00～1７:３0（火金のみ営業）
