Microchip社、スマートなリモート接続を実現し、ゾーン型アーキテクチャを進化させる10BASE-T1Sエンドポイントを発表
2025年11月13日[NASDAQ: MCHP] - 車載ネットワークがゾーン型アーキテクチャへ移行する中、自動車業界の設計者は、増え続けるセンサやアクチュエータの接続に関する課題に直面するケースが多くなっています。従来のアプローチは、各ネットワーク ノードがマイクロコントローラとカスタム ソフトウェアに依存している場合が多く、それがシステムの複雑化、コストの増大、開発期間の長期化を招いています。この課題を解消するため、Microchip Technology Incorporated（日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社）は本日、RCP （Remote Control Protocol）を活用した10BASE-T1Sエンドポイント デバイスのLAN866xファミリ（https://www.microchip.com/en-us/products/high-speed-networking-and-video/ethernet/automotive-ethernet-products?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=lan866x&utm_bu=nc）を発表しました。本ファミリは、Ethernet接続を車載ネットワークの末端まで拡張し、SDV（ソフトウェア定義型自動車）のビジョンを実現します。
LAN866xエンドポイントは、Ethernetパケットをローカルのデジタル インターフェイスへ直接変換するブリッジとして機能する事で、ネットワーク統合を簡素化するよう設計されています。従来のソリューションと異なり、ソフトウェアレスで動作するよう設計されているため、ノードごとにソフトウェアを開発する必要がなくなり、シリコンの使用量と実装面積を削減できます。本エンドポイントは、規格に準拠したRCPプロトコルに対応しており、データ ストリーミングとデバイス管理の観点でエッジノードの一元管理を可能にします。10BASE-T1Sマルチドロップ トポロジを活用する事で、オールEthernetのゾーン型アーキテクチャをサポートし、配線、ソフトウェア統合、コストの削減に役立ちます。
LAN866xエンドポイントは、各ノードでのソフトウェア開発の必要性をなくす事で、ハードウェア コストと開発コストの両方を削減し、開発期間を短縮し、システム アーキテクチャを簡素化するよう設計されています。本エンドポイントは、照明（室内灯、フロントライト、テールライト等）、オーディオ システム、幅広い制御機能等、重要な車載アプリケーションに最適です。また、これらのアプリケーションでは、Ethernetデータをローカルのデジタル インターフェイスへ直接ブリッジし、照明用LEDドライバの制御、マイクやスピーカとのオーディオデータ送受信、ネットワーク経由でのセンサおよびアクチュエータ制御を行います。
Microchip社ネットワークおよび通信部門担当副社長のCharlie Forniは次のように述べています。「このたびシングルペアEthernet製品ラインにRCPエンドポイント デバイスが加わった事で、設計者はSDV（ソフトウェア定義型自動車）向けに真のオールEthernetアーキテクチャを実現できるようになります。Microchip社は、革新的なソリューション、グローバルな技術サポート、充実した文書、そして開発ツールによって設計の複雑さを一層軽減し、お客様がより迅速に車両を開発できるようサポートする事に全力を注いでいます」
Microchip社のSPE （Single Pair Ethernet）ソリューションは、1組のツイストペア ケーブルを介した信頼性の高い高速データ転送を実現するトランシーバ、ブリッジ、スイッチ、開発ツールを幅広く提供しており、10BASE-T1S、100BASE-T1、1000BASE-T1に加え、それ以上の高速な規格にも対応しています。これらのソリューションは、車載、産業、ビルディング オートメーション等のアプリケーションにおいて配線の簡素化、コスト削減、Ethernet接続の効率化を実現すると同時に、相互運用性と拡張性を確保するよう設計されています。Microchip社のSPEソリューションの詳細はこちらのウェブページ（https://www.microchip.com/en-us/products/high-speed-networking-and-video/ethernet/single-pair-ethernet）を、車載Ethernetソリューションの詳細はこちらのウェブページ（https://www.microchip.com/en-us/products/high-speed-networking-and-video/ethernet/automotive-ethernet-products）を参照してください。
