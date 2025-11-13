乳がん早期発見の需要が高まる中、世界のマンモグラフィーシステム市場は2031年までに51億米ドルを超えると予測
世界のマンモグラフィシステム市場は大幅な成長が見込まれており、最近の業界分析によると、その市場規模は2022年の27億3,990万米ドルから2031年には51億2,240万米ドルに増加し、2023年から2031年の予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）7.5%で拡大すると予測されています。
マンモグラフィシステム市場の成長を牽引する要因
マンモグラフィシステム市場は、早期乳がん検診への意識の高まり、診断技術の進歩、そして世界的な乳がん罹患率の上昇により、需要が急増しています。乳がんは依然として世界中で女性の間で最も多く診断されるがんであり、早期かつ正確な発見の必要性はかつてないほど高まっており、公的医療部門と民間医療部門の両方がマンモグラフィインフラへの多額の投資を促しています。
この市場をさらに推進しているのは、国家レベルのがん検診プログラム、乳がん研究への資金増額、そして米国、ドイツ、日本などの国々における有利な保険償還政策です。さらに、デジタル乳房トモシンセシス（DBT）やAIを活用した診断画像といった技術革新が、マンモグラフィの機能を革新し、精度、スピード、そして患者の快適性を向上させています。
主要市場トレンド：注目のデジタルマンモグラフィと3Dマンモグラフィ
マンモグラフィシステム市場における顕著なトレンドの一つは、アナログシステムからデジタルシステムへの急速な移行です。特に、乳房組織のより詳細な画像を提供し、偽陽性を減らす3Dデジタルマンモグラフィが注目されています。医療提供者は、診断精度の向上と不要な生検の削減を目的として、これらのシステムを導入するケースが増えています。
さらに、マンモグラフィプラットフォームへの人工知能（AI）の統合により、自動検出が可能になり、放射線科医のワークフロー効率が向上しています。これらのAIを活用したソリューションは、異常の特定、人的ミスの削減、そして患者の転帰改善に役立ちます。
地域分析：北米とヨーロッパが引き続き市場をリード、アジア太平洋地域は高い成長の可能性
北米は現在、世界のマンモグラフィシステム市場で最大のシェアを占めています。これは、整備された医療インフラ、乳がん罹患率の高さ、そして先進的な画像技術の普及によるものです。米国は、積極的なスクリーニングプログラムと医療のデジタル化への投資拡大により、引き続き市場をリードしています。
ヨーロッパもこれに追随しており、ドイツ、英国、フランスなどの国々は、がんの検出と予防医療への取り組みを強化しています。政府主導の取り組みや、公的医療機関と民間医療機関の連携強化が、この地域の成長を牽引しています。
一方、アジア太平洋地域（APAC）は、予測期間中に最も高いCAGRを達成すると予想されています。医療費の増加、女性の健康に対する意識の高まり、そして膨大な患者層が、中国、インド、韓国などの新興国におけるマンモグラフィシステム市場の拡大に貢献しています。
主要企業一覧：
● Allengers Medical Systems Limited
● 富士フイルムホールディングス株式会社
● ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
● Hologic Incorporated
● Konica Milota Incorporated
● Koninklijke Philips N.V. （Philips Healthcare）
● Metaltronica SPA
● Planmeca OY
● Siemens Aktiengesellschaft
