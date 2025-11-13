大正製薬は、本年11月22日（土）よりお台場潮風公園で開催される、国内最大級の野外ドッグフェス「ジャパンわんこフェスタ2025秋inお台場」に、「わんビオフェルミンS」を出展します。「わんビオフェルミンS」は、当社が手掛けるビオフェルミンブランドの知見を活かして開発。手軽なふりかけ（プレーン味）タイプで、愛犬の腸内フローラを整え日々の健康を維持するための、生きたまま腸まで届くビフィズス菌とアシドフィルス菌（乳酸菌）を配合したペット用のサプリメントです。昨年12月12日の販売開始以降、犬用ビタミン・サプリメントのカテゴリーにおいてAmazon※１の売れ筋ランキングで１位を獲得※２。日経トレンディ2025年12月号『ヒット商品ベスト30』の「業界別ヒット」にも掲載されるなど、ペット用サプリメント市場において確かなニーズを実感しております。当社ブースでは、愛犬のお写真が撮れるフォトスポットや商品展示などをご用意。また、ペットオーナー様からのご要望を受け、今回より「わんビオフェルミンS」のサンプリングも実施します※３。さらに、目玉企画の１つ、「デコバギー選手権 supported by ビオフェルミン」では、飼い主さまが愛犬のバギーをおもいおもいにデコレーション。見事、参加者と受賞者には大正製薬の商品をプレゼントします。この機会にぜひご来場いただきますようご案内申し上げます。

日時：2025年11月22日（土）～11月24日（月） 午前１０時～午後５時会場：お台場潮風公園(東京都品川区東八潮1丁目2) F７３ブース＊「わんビオフェルミンS」の情報については、犬との暮らしを応援する犬の専門メディア「わんちゃんホンポ」にも掲載されています。（https://wanchan.jp/osusume/detail/56527）＊本イベントは株式会社FLAFFYが運営しています。（https://flaffy.me/）※1 Amazon 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。※2期間：2025年11月１０日時点での結果です。※３ 配布するサンプルには数の限りがございます。先着順となりますのであらかじめご了承ください。

