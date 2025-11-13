株式会社 Kiranah Resort（読み：キラナリゾート、本社：東京都千代田区）が運営する屋外レジャー・レストランの複合施設「キラナガーデン豊洲」は、2025年11月20日（木）～30日（日）の期間限定で『キラナ ボジョレー・ヌーヴォーウィーク』を開催いたします。11月20日（木）にボジョレー・ヌーヴォーが解禁されるのを記念して、通常アルコール飲み放題プランに、ボジョレー・ヌーヴォーが追加され、BBQのお肉とともに2025年のボジョレー・ヌーヴォーを存分にお楽しみいただける1週間です。なくなり次第終了となりますので、ぜひこの貴重な機会にBBQ×ボジョレー・ヌーヴォーのコラボレーションをご堪能ください。●HP：https://www.kiranahresort-toyosu.com●Instagram：https://www.instagram.com/kiranah_garden_toyosu

ボジョレー・ヌーヴォーとは

ボジョレー・ヌーヴォーは、フランスのブルゴーニュ地方ボジョレー地区で、その年に収穫したブドウから造られる新酒ワイン。渋みがほとんどないため、ベリー系の香りやさわやかな酸味が前面に出たジューシーで飲みやすい味が特徴です。

BBQとのペアリング

重い肉料理よりも、香ばしく焼いた軽めの肉や野菜、酸味や甘味のあるソースと好相性のボジョレー・ヌーヴォー。キラナガーデン豊洲で提供しているBBＱメニューとのおすすめのペアリングを提案いたします。

① チキンレッグ×ボジョレー・ヌーヴォー

香ばしく焼いた鶏のうまみとフルーティーな酸味が調和。軽やかでジューシーな味わいが、鶏肉の甘みを引き立てます。

② パプリカ、ズッキーニ、ナス×ボジョレー・ヌーヴォー

野菜の甘みが果実味と自然に調和。塩とオリーブオイルで軽めに味付けすることがポイントです。

③ ソーセージ×ボジョレー・ヌーヴォー

ワインのフルーティーな酸味がソーセージの脂をさっぱりと感じさせてくれます。絶妙なバランス感をお楽しみください。※軽く冷やして（14～15℃）飲むのがおすすめです。

『キラナ ボジョレー・ヌーヴォーウィーク概要』

通常アルコール飲み放題（3,000円／名）にボジョレー・ヌーヴォーが追加

＜日時＞

2025年11月20日（木）～30日（日）※なくなり次第終了

＜予約はこちら＞

・BBQ予約https://www.kiranahresort-toyosu.com/bbqreservation/・レストランCREA予約https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131307/13281233/

シーズンコンセプト

当社は、2022年に東京・豊洲に屋外飲食レジャー複合施設『キラナガーデン豊洲』を開業。「時間（トキ）に彩りを。人生にヨロコビを。」という理念を掲げ、人々の想像を超えたエモーショナルな感動体験や豊かなライフスタイルを届けるエンターテインメントリゾートの実現に挑戦しています。2025年4月～の創業4期目は、従来の活動コンセプト「いろいろ。キラナいろ。」を継続し、いままでよりも広く多くのお客様に楽しく快適なひとときを提供できる施設にアップデートいたします。また他企業様とのタイアップや価値共創といった手法も取り入れながら、BBQ・レストランの新たな飲食メニュー開発、かつてない高揚感と驚きをお届けできるイベント・アクティビティなど体験コンテンツの魅力向上にも取り組んでまいります。

施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com/住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど施設面積 ：約7,000㎡席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席電話番号 ：03-6910-1818