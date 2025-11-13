軽貨物配送事業を展開する合同会社YUM JAM(本社：東京都渋谷区、代表社員：井手 庸介、以下 YUM JAM)は、日々の筋トレ記録やグラフ分析でトレーニングを可視化できる人気アプリ「筋トレMEMO」とのコラボ企画を始動しましたのでお知らせいたします。





筋トレMEMO × YUM JAM筋トレ採用コラボ





「ワークマッスルバランス」―“あなたの筋肉は、仕事で役立つ”というコンセプトのもと、日本一カッコいい軽貨物会社を目指すYUM JAMでは、筋トレを通じて、見た目も在り方もカッコいいドライバーを創出する「筋トレ採用」を実施しています。





今回、累計100万ダウンロードを突破したトレーニー御用達アプリ「筋トレMEMO」とのコラボレーションにより、「軽貨物配送ドライバー × 筋トレ」という新しい採用文化を確立してまいります。





本コラボ企画では、筋トレMEMOアプリ内に特設バナーを掲載。ユーザー限定の採用サイトから応募し、面談(オンライン／対面)を完了された方全員にAmazonギフト券1,000円分をプレゼント！





YUM JAM筋トレ採用バナー





また、縁あって入職された方には、Amazonの荷物の配送ドライバーとして、初日から日給22,121円(税込)を稼ぎながら、ジム代補助・プロテイン支給・大会出場サポート・大会表彰ボーナスといった最大4つのトレーニー特典で、筋トレに励むすべてのドライバーを応援します。





「面白そう」「話だけ聞いてみよう」といった軽い気持ちでの応募も大歓迎です。

ぜひ一度、筋トレMEMOユーザー限定採用ページをご覧ください。





・筋トレMEMOユーザー限定採用ページ

https://kintorememo.yumjam.co.jp/





・最強の筋トレ管理アプリ-筋トレMemo

iOS ： https://x.gd/AszdM

Android： https://x.gd/RcZ7Z









【合同会社YUM JAMについて】

所在地 ： 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-51-1 初台センタービル514

代表者 ： 代表社員 井手 庸介

URL ： https://www.yumjam.co.jp/

お問い合わせ： https://www.yumjam.co.jp/contact/

事業内容 ： ・軽貨物運送事業

・Webメディア事業

・フードデリバリーサービス出店サポート事業

・ デリバリードライバー向けブランド(鯔背屋)









【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名 ： 合同会社YUM JAM

担当者名 ： 船戸 輝

Email ： contact@yumjam.co.jp

お問い合わせ： https://www.yumjam.co.jp/contact/