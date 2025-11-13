株式会社ISILKが運営する日本発のフレグランスブランド「BLACKLETTERS」から、英国ブランドKATHARINE HAMNETT LONDONが共鳴して生まれた香水「悠森 - YUSHIN」数量限定発売





BLACKLETTERS × KATHARINE HAMNETT LONDON





秩父の森で採れる黒文字(クロモジ)精油と、国産ヒノキの香料を使用した、“自然と人の共生”をテーマに生まれたサステナブルフレグランスです。









■ 森をまとう。サステナブルな新作「悠森 - YUSHIN」

香りの主役は、日本の森を象徴する2つの植物 ― 黒文字と檜。

黒文字の瑞々しい甘さとヒノキの凛とした木の息吹が重なり、静寂と清々しさが同居する香りに仕上げました。





【香り構成】

・トップノート： ベルガモット、ローズマリー

・ミドルノート： ペパーミント、フランキンセンス、チュベローズ、ショウガ

・ラストノート： ヒノキ、クロモジ、パチュリ





「悠森 - YUSHIN」は、深い森の吐息のような香り。

静けさの中に凛とした甘さが漂い、疲れを癒し、日々をしなやかに彩ります。

間伐材のヒノキと秩父の黒文字を重ねることで、“森と共に歩む永続性”を象徴しています。





調香図





■ キャサリン・ハムネット・ロンドンとBLACKLETTERSをつなぐ理念

KATHARINE HAMNETT LONDONは、1979年の創業以来、“CHOOSE LIFE（命を選べ）”のスローガンのもと、環境保全や社会課題に真摯に向き合ってきたブランドです。その理念に基づき、日本国内では森林資源の循環を支える活動として、間伐材の利活用を推進しています。こうした想いが、国産の木材資源を活かし自然との共生を伝えるBLACKLETTERSの姿勢と共鳴し、ヒノキの間伐材を用いた今回の取り組みへと繋がりました。BLACKLETTERSは「自然の記憶と香りを書き記す」をテーマに、秩父の森に息づくクロモジの植物から精油を抽出し、香水などのプロダクトを展開。香りを通して、自然資源の循環と人の暮らしの調和を発信しているブランドです。









■ サステナブルな素材と製造背景

・国産ヒノキの間伐材をアロマウッドとして再利用

・秩父産黒文字精油を使用(地元の森で採取・蒸留)

・環境配慮型生産による少量限定製造









■ 商品情報

・商品名 ：BLACKLETTERS× KATHARINE HAMNETT LONDON

・香り名 ：悠森(YUSHIN)ユウシン

・容量／価格：10mL／4,620円(税込)

・発売日 ：2025年11月14日(金)

・限定数 ：100本(予定)

・販売場所 ：BLACKLETTERS公式オンラインストア https://isilk.store

KATHARINE HAMNETT LONDON公式オンラインストア

(数量限定) https://katharinehamnett.jp/









■ 株式会社ISILK 代表

「キャサリン・ハムネット・ロンドンで学んだ“倫理とデザインの両立”を、香りという形で再構築しました。森を守りながら、美しいものを生み出す――その循環こそ、私たちが次の世代へ残したいデザインです。」









■ ブランド情報

【BLACKLETTERS(ブラックレターズ)】

「自然の記憶と香りを書き記す」をテーマに、埼玉県秩父で採れる黒文字を中心とした国産精油を用い、香水・ルームフレグランスなどを展開するフレグランスブランド。地域資源を活かした循環型ものづくりを通じて、自然と人の共生を目指しています。





公式サイト： https://isilk.store

https://isilk.jp