サステナブルなラム酒の代名詞「Flor de Cana(フロール・デ・カーニャ)」が主催する「サステナブル・カクテル・チャレンジ 2025アジア大会」が、インド・ムンバイで開催されました。アジア太平洋地域各国のチャンピオンバーテンダーが一堂に会し、創造性と持続可能性をテーマに技を競い合うこの大会で、日本代表の入 優仁(いり ゆうと)氏がアジアTOP5入賞を果たしました。





SCC2025アジア大会





■サステナビリティ×クリエイティビティ ～一杯が世界をやさしく変えていく～

「フロール・デ・カーニャ サステナブル・カクテル・チャレンジ」は、環境に優しいカクテルを通じてサステナビリティの大切さを世界に発信する国際的なカクテルコンペティションです。各国大会を勝ち抜いた代表者が出場し、持続可能な食材・技法を駆使したカクテルで、より良い未来を目指す創造的な一杯を競い合いました。

審査のポイントは、味や香り、見た目の美しさだけではなく、サステナビリティを実現するための創造性や技術、そしてその思いを伝えるプレゼンテーションも評価されます。





SCC2025アジア大会審査員3名









■日本代表作品：「Feliz Gear Cana(フェリス・ギア・カーニャ)」

日本代表の入 氏の「フェリス・ギア・カーニャ」は、カンチャンチャラをサステナブルに再構築した一杯。フェアトレードの白ごまやカーボンニュートラルな寒天、有機ローズマリー、天然のカレンデュラウォーターなどの食材を使用することで環境への配慮が細部まで行き届き、自然由来の素材を取り入れることで、エコフレンドリーな発想が際立った完成度の高い味わいとパーソナリティが一杯に表現されていました。その味わいは、「アジア大会参加者の中で最も優れた味わい」と審査員から称賛され、高く評価されました。





「Feliz Gear Cana」(写真左)と日本代表入氏(写真右)









【Flor de Cana SUSTAINABLE COCKTAIL CHALLENGEとは？】

世界40以上の国と地域が参加し、世界チャンピオンを決めるカクテルコンテスト。各国の代表を選出し、その後、各国代表から世界6つの地域(アジア太平洋、北米、中米、南米、カリブ諸島、ヨーロッパ)代表を選出し、各地域代表が世界大会にて競い合いグローバルチャンピオンを決定します。フェアトレード認証、カーボンニュートラル認証の食材、食品廃棄物を再利用するなど、世界中の才能あるバーテンダーにサステナビリティというインスピレーションを伝え、より良い未来に焦点を当てた先進的なカクテルで競い合う、新しい世界を体験できるコンペティション。





SCC2025









【Flor de Cana ＜フロール・デ・カーニャ＞とは？】

1890年の創業以来、一族によって5世代に渡り生産されるラム酒は、ニカラグアで最も活発な火山であるサンクリストバルの麓にある蒸留所にて、100％再生可能エネルギーで蒸留され、人工成分や添加物を使用せずにバーボン樽で自然熟成されます。200以上の国際的な賞を受け、世界最大の酒類コンペティションである「インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション」にて2017年に最優秀ラム生産者賞「グローバル・ラム・プロデューサー・オブ・ザ・イヤー」、スペインで開催された国際ラム会議が開催するコンクールで世界最高のラム蒸留所に選ばれるなど、世界中で高い評価を得ています。

原材料の生産から製品の出荷までのライフサイクル全体でCO2排出量を実質ゼロにすることで、カーボンニュートラル認証を取得。従業員の為の学校や病院を設立するなど、300以上の厳格な労働基準、社会規範、環境基準を遵守し、フェアトレード認証も取得。フロール・デ・カーニャは、この2つの認証を取得している世界で唯一のラムブランドです。持続可能な生産の実践を評価され、2020年「GREEN AWARD」にて「サステナビリティアワード」を受賞。世界で最も地球に優しいラム酒と言えます。





ホームページ ： https://flordecana.jp/

X ： https://x.com/FlordecanaJapan

Instagram ： https://www.instagram.com/flordecana.japan/

Facebook ： https://www.facebook.com/flordecana.jp

Amazon store ： https://amazon.co.jp/flordecana/





フロール・デ・カーニャ









【アイデイ商事株式会社】

私たちは、原材料・製法ともにこだわったプレミアムスピリッツを輸入・販売する会社です。世界でトレンドとなっているプレミアムスピリッツをいち早くご紹介し、日本の皆さまに本当に美味しいカクテルを楽しんでいただきたいと願っています。





所在地 ： 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3 大阪駅前第3ビル1011号

代表者 ： 土居 景久

設立 ： 1972年

事業内容： 洋酒の輸入販売

会社HP ： https://id-shoji.com