AI¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÈÆ¼¤ÎÎÏ¡É ÆÈbedra¡¢METAL JAPAN 2025¤ËÏ¢Â³½ÐÅ¸ ÆüËÜ¸þ¤±¥Ð¥¹¥Ðー¶¡µëÇ¯´Ö2,000¥È¥ó¤Ø³ÈÂç
100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥É¥¤¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Öbedra¡×¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥É¥é¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥¢¥í¥¤¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡Êbedra Vietnam¡Ë¤Ï¡¢11·î12Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëMETAL JAPAN 2025¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£Ï¢Â³½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢bedra Vietnam¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÀïÎ¬Åª³ÈÂç¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¥¤¥ó¥Õ¥é¤äÀºÌ©À½Â¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÀÇ½ÁÇºà¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢ **¥Öー¥¹ÈÖ¹æ34-40** ¤Ë¤ÆÆ±¼Ò¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
bedra Vietnam¤ÎÅ¸¼¨¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¥Ð¥¹¥Ðー¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤ÓAI¥µー¥Ðー¤Î±ÕÎä¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÍÑÅÓ¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÆ¼¹ç¶â¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¼çÆ³¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹â¤Þ¤ëÅÅÎÏ¼ûÍ×¤È¿®ÍêÀ´ð½à¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢bedra Vietnam¤ÏÊñ³çÅª¤Ê¥Ð¥¹¥Ðー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£AI¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¹¥Ðー¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÅÅÎ®¤ÎÆ³ÂÎ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µー¥ÐーÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÍ×¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ë¸úÎ¨Åª¤ËÅÅÎÏ¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄêÀ¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ëbedra Vietnam¤Î¹â½ãÅÙÆ¼¥Ð¥¹¥Ðー¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥í¥¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÑ¿©À¤ÈÍÏÀÜÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÇÛÅÅ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¸þ¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ð¥¹¥Ðー¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÃÇÌÌÀß·×¤ÈÍ¥¤ì¤¿¶Ê¤²ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÌ©ÅÙ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¶õ´Ö¸úÎ¨¤òºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ðー¥é¥Ã¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢bedra Vietnam¤ÏOpen Compute Project¡ÊOCP¡Ë»ÅÍÍ¤Ë½àµò¤·¤¿¹âÀºÅÙ¥Ð¥¹¥Ðー¤òÄó¶¡¤·¡¢AI¥µー¥Ðー¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÅý¹ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±¿ÍÑÍ×·ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊAg/Sn¡Ë¥¿¥¤¥×¤ÈÈó¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤ÎÎ¾Êý¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥Ðー¹ç¶â¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¸»º¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯´Ö2,000¥È¥ó¤Î¶¡µë¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£bedra Vietnam¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢AlconixÌ¾¸Å²°¤äEBCÅìµþ¤Ê¤É¤ÎÃÏ¸µ¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢»º¶È¸þ¤±¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤È°ÂÄê¶¡µë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥µー¥Ðー¤ä¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸·¤·¤¤Ç®´ÉÍý¤Î²ÝÂê¤â¡¢bedra¹ç¶â¤ÎÀïÎ¬·×²è¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë±ÕÎä¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢¤³¤ÎÆñÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£Ç®ÅÁÆ³Î¨¤¬390 W/(m•K)¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤ì¤é¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê²Ã¹©¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÈùºÙ¹½Â¤¤ò¸·Ì©¤ËÀ©¸æ¤·¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç¶â¤ÎÄ¶Äã»ÀÁÇ´ÞÍÎÌ¤Ë¤è¤ê¡¢¹â²¹¤í¤¦ÉÕ¤±»þ¤ÎÏ³¤ì¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎCu-Zr¹ç¶â¤Ï¹â²¹¤Ç¤ÎÆð²½¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÂÑÀ¤ò¼¨¤·¡¢ÍÏÀÜ¸å¤Î¶¯ÅÙ¤Ï½ãÆ¼¤ò30%°Ê¾å¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÎäµÑ¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Î³«È¯¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼µ¡´ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Ç®ÀÇ½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
bedra¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤¡¦¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¤Î´ú´Ï¤È¤·¤Æ¡¢bedra Vietnam¤ÏÀïÎ¬Åª½ÅÍ×À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÀºÌ©¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î½ÓÉÒÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¡¢OFC¡¢ETP¡¢CuCrZr¤Ê¤É¤ÎÄ¶¹â½ãÅÙ¡¦¹â¶¯ÅÙÆ¼¹ç¶â¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¼¤Î½ãÅÙ¤Ï99.99¡ó¤ËÃ£¤·¡¢Æ³ÅÅÎ¨¤ÏºÇÂç101¡ó IACS¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
bedra Vietnam¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊºàÎÁ³×¿·¤È¸½ÃÏÂÐ±þÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ê¤É¤Î¼çÍ×»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶ÈÈ¯Å¸¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¯½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥Èwww.bedra.com ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢LinkedIn https://www.linkedin.com/company/bedra-vietnam-alloy-material-co-ltd¤ÇÅö¼Ò¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£