株式会社オクタウェル、座学と実践の両方から学びを促進する管理栄養士コミュニティ「manabi」の会員数が5,000人を突破

栄養指導プラットフォームをベースに管理栄養士による高品質な栄養指導などを提供する、株式会社オクタウェル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高木鈴子）が運営する管理栄養士コミュニティ「manabi（マナビ）」の会員数が、このたび5,000人を突破いたしました。

■管理栄養士コミュニティ「manabi（マナビ）」について

「manabi」は、座学と実践の両方から管理栄養士の学びを促進し、日本全体の栄養指導スキルを目的とした、管理栄養士限定のオンラインコミュニティです。

「manabi」では、個人向け栄養指導の現場における、専門知識の習得、コミュニケーションスキルの向上を目的とし、毎月開催している外部の専門家による栄養指導に関する知見を深めるセミナーや、管理栄養士同士の交流会に加えて、特定保健指導の業務紹介など、座学と実践の両面から管理栄養士のキャリアアップや柔軟な働き方のサポートを行っています。

実際にこれらの取り組みの成果として、manabi登録の管理栄養士による当社の栄養指導の満足度は95.6%と大変高くなっております。

オクタウェルはこれからも、管理栄養士の皆様が持つ専門性を活かし、一人ひとりの健康課題に寄り添った質の高い栄養指導をお届けできるよう、コミュニティ運営をさらに強化してまいります。

manabiの詳細はこちら(https://manabi-nt.jp/)

株式会社オクタウェル概要

