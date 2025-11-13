【満開】50万本のコスモス【ハーベストの丘】

株式会社堺ファーム

大阪府堺市南区にある体験型農業公園「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」(運営：株式会社堺ファーム)では、現在、50万本のコスモスが満開をむかえています。

秋風にそよぐピンク色のコスモスが、約3,000平方メートル の花畑いっぱいに咲き誇ります。傾斜のある地形を活かせば、まるで一面コスモスに包まれているかのような写真も撮影可能。

今週末11月16日(土)には、50名様限定「コスモスの花摘み体験」を開催予定。

無料の駐車場完備なので、秋の家族でのお出かけ先にもピッタリです。

【コスモス畑】

開花時期：2025年11月上旬～下旬予想

見ごろ ：来週末ごろまで予想

本数 ：合計50万本

品種 ：センセーションミックス

広さ ：合計約3,000平方メートル （太陽の丘3,000平方メートル ）

※開花時期・見ごろは天候等により変動します

【コスモスの花摘み体験】

花畑のコスモスをご自身で摘んでお持ち帰りいただけます。

開催日：2025年11月15日(土)開催予定

料 金：500円／10本

定 員：先着50名様

※雨天延期 （延期日：11月16日(日) ※16日も雨の場合中止）



【Wonder Night Hill 2025】

昨年よりもエリアを拡大して、イルミネーションイベントを開催。

光るカピバラやヒツジたちが皆様をお出迎え。高さ15mを超えるセコイアツリーやレインボートンネルの他、光るシーソーや音の鳴る光のステップなど体験型の演出も盛りだくさん。芝すべりやおもしろ自転車、観覧車など一部遊具施設もライトアップして営業を行います。

約100万球の灯りで大人も子どもも楽しめるイルミネーションイベントを開催中。

開 催：2025年10月31日(金)～2026年2月23日(月祝)の特定日

17：45～21：00（最終受付20：30）

料 金：中学生以上1,500～1,800円、4歳以上800円、ワンちゃん600円

※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と「5種以上の混合ワクチン」の接種証明書が必要です

【施設紹介】

『堺・緑のミュージアム ハーベストの丘』は、大阪府堺市南区にある体験型農業公園。35万平方メートルの敷地は、吊り橋を挟んで街のエリアと村のエリアに大きく分かれ、季節ごとに咲き誇る花畑のほか、高さ36メートルの観覧車などの遊具類、羊やカピバラをはじめとした動物へのえさやり、ふれあい、料理やクラフト手芸の手作り体験教室、そしてシルバニア村を再現した屋外型テーマパーク「シルバニアパーク」など、充実したアトラクションで1日お楽しみいただけます。



施設名 ：堺・緑のミュージアム ハーベストの丘

所在地 ：〒590-0125 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺2405-1

電話番号：072-296-9911

営業時間：10:00～17:00（最終入園は16：00）

休園日 ：11月-12日(水)・19日(水)・26日(水)

12月-3日(水)・9日(火)～11日(木)・17日(水)・31日(水)

入園料 ：大人(中学生以上) 1,500円

子ども(4歳以上) 1,000円

ワンちゃん 600円

※3歳以下無料

※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と「5種以上の混合ワクチン」接種証明書が必要

駐車場 ：無料（1,800台収容） ※大型バス可

アクセス：【車】堺IC（阪和自動車道）から約15分 ※無料駐車場 又は

【電車・バス】泉ヶ丘駅（南海泉北線）より路線バス（南海バス）で約20分、「ハーベストの丘」バス停下車後、徒歩約2分

運営 ：株式会社堺ファーム

公式ＨＰ：https://farm.or.jp/