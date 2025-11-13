【満開】50万本のコスモス【ハーベストの丘】

　大阪府堺市南区にある体験型農業公園「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」(運営：株式会社堺ファーム)では、現在、50万本のコスモスが満開をむかえています。


　秋風にそよぐピンク色のコスモスが、約3,000平方メートル の花畑いっぱいに咲き誇ります。傾斜のある地形を活かせば、まるで一面コスモスに包まれているかのような写真も撮影可能。


　今週末11月16日(土)には、50名様限定「コスモスの花摘み体験」を開催予定。


　無料の駐車場完備なので、秋の家族でのお出かけ先にもピッタリです。



2025/11/11


【コスモス畑】


開花時期：2025年11月上旬～下旬予想


見ごろ　：来週末ごろまで予想


本数　　：合計50万本


品種　　：センセーションミックス


広さ　　：合計約3,000平方メートル （太陽の丘3,000平方メートル ）


※開花時期・見ごろは天候等により変動します



過去のコスモス畑

【コスモスの花摘み体験】
花畑のコスモスをご自身で摘んでお持ち帰りいただけます。


開催日：2025年11月15日(土)開催予定


料　金：500円／10本


定　員：先着50名様


※雨天延期 （延期日：11月16日(日)　※16日も雨の場合中止）





【Wonder Night Hill 2025】


昨年よりもエリアを拡大して、イルミネーションイベントを開催。


光るカピバラやヒツジたちが皆様をお出迎え。高さ15mを超えるセコイアツリーやレインボートンネルの他、光るシーソーや音の鳴る光のステップなど体験型の演出も盛りだくさん。芝すべりやおもしろ自転車、観覧車など一部遊具施設もライトアップして営業を行います。


約100万球の灯りで大人も子どもも楽しめるイルミネーションイベントを開催中。



開　催：2025年10月31日(金)～2026年2月23日(月祝)の特定日　


17：45～21：00（最終受付20：30）


料　金：中学生以上1,500～1,800円、4歳以上800円、ワンちゃん600円


※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と「5種以上の混合ワクチン」の接種証明書が必要です









【施設紹介】


『堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘』は、大阪府堺市南区にある体験型農業公園。35万平方メートルの敷地は、吊り橋を挟んで街のエリアと村のエリアに大きく分かれ、季節ごとに咲き誇る花畑のほか、高さ36メートルの観覧車などの遊具類、羊やカピバラをはじめとした動物へのえさやり、ふれあい、料理やクラフト手芸の手作り体験教室、そしてシルバニア村を再現した屋外型テーマパーク「シルバニアパーク」など、充実したアトラクションで1日お楽しみいただけます。



施設名　：堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘


所在地　：〒590-0125　大阪府堺市南区鉢ケ峯寺2405-1


電話番号：072-296-9911


営業時間：10:00～17:00（最終入園は16：00）


休園日　：11月-12日(水)・19日(水)・26日(水)


　　　　　12月-3日(水)・9日(火)～11日(木)・17日(水)・31日(水)


入園料　：大人(中学生以上)　1,500円


　　　　　子ども(4歳以上)　1,000円


　　　　　ワンちゃん　600円


　　　　　※3歳以下無料


　　　　　※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と「5種以上の混合ワクチン」接種証明書が必要


駐車場　：無料（1,800台収容）　※大型バス可


アクセス：【車】堺IC（阪和自動車道）から約15分 ※無料駐車場　又は


　　　　　　【電車・バス】泉ヶ丘駅（南海泉北線）より路線バス（南海バス）で約20分、「ハーベストの丘」バス停下車後、徒歩約2分


運営　　：株式会社堺ファーム


公式ＨＰ：https://farm.or.jp/