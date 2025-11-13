ドバイ不動産「無料セミナー」11/22-24 東京・大阪で開催

APEX CAPITAL REAL ESTATE LLC

アペックスキャピタル リアルエステート（本社：ドバイ、ORN：30128）は、日本人投資家向けに参加費無料の不動産セミナーを11/22（土）・11/23（日）［東京｜フォーシーズンズ丸の内］、11/24（祝・月）［大阪｜フォーシーズンズ大阪］で開催します。各回定員制。

約3,600万円台～で検討できる“家具付きブランドレジデンス（ARTHOUSE HILLS ARJAN）”の先行情報を、会場限定で公開します。セミナー後は日本語対応の個別相談、さらに賃貸運用の管理費用1年無料など、参加者限定特典をご用意しています。

セミナーURL：https://seminar202511.apexcapitaldubai.com/(https://seminar202511.apexcapitaldubai.com/?utm_source=referral&utm_medium=adj8p&utm_campaign=arthouse_hills_arjan_2025nov_japan)

セミナーの見どころ

【会場先行公開】150戸限定“家具付きブランドレジデンス”

ニューヨーク・マンハッタン発のホテルブランド名を冠した「ARTHOUSE HILLS ARJAN」。約3,600万円台で、完成後すぐ賃貸運用しやすい“家具付き”が特長です。

参加者限定の購入サポート

賃貸運用の管理費用1年間無料など、会場限定の優遇をご用意。日本語による個別相談も可能で、手続き・税制・ローンまで一気通貫で確認できます。

“いま注目の新興エリア”の先行理解

Arjan（アルジャン）は、人気の高級住宅地ドバイヒルズから車で約10分の立地にあります。生活利便と価格バランスで注目される新興住宅地です。

プログラム

開催概要

こんな方におすすめ

登壇者（一部）

会社概要

- STEP1｜ドバイ不動産の魅力と透明性（セミナー）市場データと具体事例で、キャピタルゲイン／インカムゲインの可能性を整理。- STEP2｜ARTHOUSE HILLS ARJAN のご紹介（会場限定情報）- STEP3｜参加者限定特典のご案内（優遇・手続きサポート等）- STEP4｜個別相談（日本語対応／1組30分目安）- 日程：11/22（土） 10:00-13:00／15:00-18:00、11/23（日） 10:00-13:00（東京）／ 11/24（祝・月） 10:00-13:00／15:00-18:00（大阪）- 会場：フォーシーズンズホテル 丸の内 東京｜フォーシーズンズホテル 大阪- 定員：各回・定員制（先着順） ※満席になり次第締切- 参加費：無料（事前予約制）- 申込：特設LPよりお申込みください：https://seminar202511.apexcapitaldubai.com/(https://seminar202511.apexcapitaldubai.com/?utm_source=referral&utm_medium=adj8p&utm_campaign=arthouse_hills_arjan_2025nov_japan)- 少額からの海外不動産、家具付きで早期運用を狙いたい- 日本語だけで完結できる体制で、手続き～賃貸運用まで一気通貫を希望- ゴールデンビザ要件や資金計画、税務の基本をまとめて1日で整理したい- Vimal Vaya（ヴィマル・ヴァヤ）｜Apex Capital Real Estate CEO（Broker No.58344）- Sunil Rathod（スニル・ラソード）｜CSO（Broker No.30398）- 日本語対応プロパティコンサルタント：山崎 梓（Broker No.58686）、神里 里奈、佐藤 基子 ほか- Sakura Properties：Bhaskara Santosh Punuru（EMAAR社での実務経験を経て、空間プランニング／販売管理を担当）

【会社名】 Apex Capital Real Estate（アペックスキャピタル リアルエステート）

【ORN（RERA登録番号）】 30128

【代表者名】 Vimal Vaya（ヴィマル・ヴァヤ）

【事業内容】 不動産の売買・賃貸・管理に関わる各種業務

【従業員数】 42名

【所在地】 Office 1203, Control Tower, Motor City, Dubai, United Arab Emirates

【公式サイト】 https://apexcapitaldubai.com/jp/

【公式LINE】 https://weburl.jp/k8Ve