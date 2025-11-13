こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
子乗せ電動アシスト自転車2種の2026年モデルを発売～ママもパパも快適で使いやすい機能はそのままに新たなカラーリングを追加～
ヤマハ発動機株式会社は、幼児2人同乗基準に適合した20型小径子ども乗せ電動アシスト自転車「PAS babby（パス バビー）」「PAS kiss（パス キッス)」の2026年モデルを、12月12日に発売します。
両モデルは、「日常に冒険のスパイスを」をコンセプトに開発。ママもパパも使いやすい機能とデザインで、子育てを積極的に協力して行う夫婦をターゲットとしています。両モデル共通の主な特徴は、1）ママ・パパ両方の使いやすさにこだわったコンパクトなフレーム設計、2）走行中や押し歩き時の安定性を考えた低重心車体、3）シートの高さを簡単に素早く調節できるクイックレバーなどの夫婦で共用しやすい自転車部品です。2026年モデルでは、「リフレクター一体砲弾型ランプ」を新たに採用。前方だけでなく、足元まで広範囲を照らします。
「PAS babby」は、オシャレなスタイリングが特徴の後ろ子ども乗せモデルで、日常での使いやすさや快適性にこだわったリヤチャイルドシート「ハグシートプラス」を搭載。「PAS kiss」は、ママ・パパの安心感、使いやすさ、快適性にこだわった前子ども乗せモデルで、お子さまを胸元まで包み込む繭型が特徴のフロントチャイルドシート「コクーンルームプラス」を搭載しています。
2026年モデルのカラーリングは、以下の通りです。
・「マットユーカリ」 ナチュラルかつスタイリッシュな印象を与えます。（両モデル）
・「スターダストブラック」 シックな印象の中に遊び心を感じるゴールドをあしらいました。（両モデル）
・「マットオーロラベージュ」 華やかさと洗練された上品さを感じるカラー。（PAS babbyのみ）
・「マットグレイッシュベージュ」 どんな服装にも合わせやすい定番カラー。（PAS babbyのみ）
「PAS bubby」
(マットオーロラベージュ)
「PAS kiss」
(マットユーカリ)
