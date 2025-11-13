こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
プレオウンド・ブランドショップ「ALLU」、越境ECサービス「ALLU Global Online Store」の提供を開始！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が展開するプレオウンド・ブランドショップ「ALLU（アリュー）」は、2025年11月13日（木）より、越境ECサービス「ALLU Global Online Store」の提供を開始します。本サービスでは、日本の厳選された中古ブランド品を世界中のお客さまにお届けし、より多くの方々に「ALLU」の高品質なアイテムを楽しんでいただくことを目的としています
世界で高まる日本の中古ブランド品への関心とその背景
近年、ALLUの店舗ではインバウンド需要が急速に高まっており、日本国内のお客さまだけでなく、海外からも多くの方々にご来店いただいています。特に海外のお客さまは、日本ならではの丁寧なメンテナンスや信頼の査定、そして良好な保存状態を高く評価し、「Used in Japan」の品質や特別感を求めて中古ブランド品をご購入いただくケースが増えています。
こうした状況を受け、旅行などで日本の店舗を訪れることが難しい方や、より多くの海外のお客さまからのご要望にお応えするため、このたび「ALLU Global Online Store」の提供を開始いたしました。今後もラグジュアリーブランドの希少アイテムや、時代を超えて受け継がれる一点物のプレオウンド（リユース）品の購買体験を、国内外の幅広いお客さまへお届けしてまいります。
ALLUでは、「価値が循環する世界」の実現を目指し、国内外の人々に新たなリユース体験を届けます。グローバルな視点でサービスのさらなる強化・拡充を進め、持続可能な消費の拡大とリユース市場の発展に貢献してまいります。
ALLU Global Online Storeの特徴
1.Global-eカートシステムによる安心の購入体験
購入時に輸入関税と送料を含めた「最終金額」を事前に会計画面で確認でき、関税の先払いにも対応。商品到着後の予期せぬ追加費用やトラブルを未然に防ぎます。
2.150種類以上のローカル決済に対応
世界の主要な決済方法（クレジットカード、電子マネーなど）に対応し、世界中のお客さまが自国通貨で安心して購入できます。
3.毎日新しい商品が掲載される
常に最新の中古ブランド品が追加されるため、訪れるたびに新しい出会いがあり、欲しいものが見つかる楽しさを提供します。
4.期間限定セール
人気のブランド品をお得な価格で手に入れられる限定セールを開催。
■ALLUについて
プレオウンド・ブランドショップ「ALLU」は、2016年10月に東京・銀座のオープンを皮切りに、表参道・新宿、大阪・心斎橋（２店舗）の計５店舗と、オンラインストアを展開しています。
ALLU Global Online Store：https://allu-official.com/global/en/
ALLU online store（国内向け）：https://allu-official.com/shop/
ALLU公式Instagram：https://www.instagram.com/allu_official.jp/
ALLU公式TikTok：https://www.tiktok.com/@allu_official.jp
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
ALLU Global Online Store
https://allu-official.com/global/en/
ALLU online store（国内向け）
https://allu-official.com/shop/
ALLU公式Instagram
https://www.instagram.com/allu_official.jp/
ALLU公式TikTok
https://www.tiktok.com/@allu_official.jp
