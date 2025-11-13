【椿屋珈琲】冬を愉しむ期間限定メニューを販売

東和フードサービス株式会社

東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）が運営するスペシャルティコーヒーにこだわった「椿屋珈琲」にて、2025年11月14日（金）より冬限定メニューを販売いたします。

旨みがぎゅっとつまった「広島県産の大粒牡蠣」、上品な甘みを持ち合わせた冬の味覚を代表する「紅ずわい蟹」をたっぷりと使用したパスタが新登場。

クラシック音楽が流れる優雅な空間で、冬の味覚が織りなす贅沢な味わいを体験してください。

「冬のフェアメニュー」

【販売期間】

2025年11月14日（金）～2026年2月26日（木）予定

【販売店舗】

「椿屋珈琲」「椿屋茶房」「椿屋カフェ」など

※下記11店舗ではお取り扱いがございません。

銀座本館、銀座新館、八重洲茶寮、新橋茶寮、上野茶廊、新宿茶寮、新宿ひがし離れ、新宿東口店、池袋茶寮、吉祥寺茶寮、たまプラーザ店

※各商品の価格は平日ランチのセット価格を表記しています。

※店舗検索はこちらから

https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/

冬の味覚を愉しむ期間限定メニュー

◆大粒広島牡蠣と帆立のバター醬油 1,730円（税込）～

牡蠣の生産量が日本一の広島県に足を運び、濃厚な味わいが魅力の大粒牡蠣を今年も調達しました。

ふっくらとした牡蠣、身がぎゅっと締まった肉厚帆立の旨みが口いっぱいに広がる、海の幸を味わい尽くす一品。バターのコクと醤油の香ばしさが食欲をそそる王道の和風パスタです。

◆国産 紅ずわい蟹とえびの濃厚オマールソース 1,680円（税込）～

オマールの豊かな香りと美味しさが溶け込んだ特製ソースと冬の味覚の王様 紅ずわい蟹、えびが織りなす格別な味わい。

濃厚な魚介の旨みが絡み合う、もちもち食感の生パスタをお楽しみください。

たまプラーザ店限定 “あったかメニュー”

パスタメニューのお取り扱いがない「たまプラーザ店」では、冬にぴったりの“あったかメニュー”をご提供いたします。

国産たまねぎをたっぷりと使った「オニオングラタンスープ」は、たまねぎの甘み、スイス産のグリエールチーズの濃厚な風味が広がる本格的な一品。寒さが深まる冬にいただく熱々メニューは至福のひとときです。

オニオングラタンスープ プラス400円（税込）で季節のスープから変更可能広島牡蠣のマカロニグラタン サラダorスープセット 1,730円（税込）

【公式ホームページ】

https://www.towafood-net.co.jp/

【椿屋珈琲 Instagram】

https://www.instagram.com/tsubakiya_coffee/

【椿屋珈琲 X】

https://twitter.com/tsubakiyacoffee/