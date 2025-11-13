＜気圧予報アプリ「頭痛ーる」とのコラボレーション第2弾＞持ち歩けるロールオンフレグランス　2025年11月14日（金）新発売

アットアロマ株式会社

心地よさと機能性のあるアロマ空間デザインや、香りによるブランディング・CIを手掛けるアットアロマ株式会社（代表取締役：片岡 郷）は、株式会社ヘッジホッグ・メドテックが提供する気圧予報に基づく体調管理アプリ「頭痛―る」とのコラボレーションによる「ZUTOOL AROMA（頭痛―るアロマ）」の新アイテムとして、「ロールオンフレグランス」を2025年11月14日（金）に新発売いたします。香りは第1弾から引き続き「DAILY CARE（デイリーケア）」「NIGHT CARE（ナイトケア）」の2種を展開いたします。

気圧の変化は頭痛やだるさ、めまいなどの様々な不調を引き起こす原因と言われ、これらの症状は「気象病」と呼ばれています。「頭痛―る」は気圧の変化により体調不良が起こりそうな時間帯の確認や、痛み・服薬記録ができる、気象予報士が開発した毎月120万人が使う気象病対策アプリです。2024年9月に発売された第1弾の「頭痛―るアロマ」は、「頭痛―る」の気象予報士とアットアロマのセンティングデザイナーが共同開発したエッセンシャルオイルブレンドで、多くの方にご愛用いただいています。

この度新発売する第2弾の「ロールオンフレグランス」は、「外出先でも手軽に香りを使いたい」というユーザーの声を受けて登場いたしました。手首やこめかみに直接塗布でき、コンパクトで持ち運びがしやすいのが特長です。100%天然の香りの心地よさをより身近に感じながら、気象病による頭痛をサポートする新しいセルフケア習慣をご提案します。朝や日中の対策として使う「デイリーケア」と、雨や台風の前夜に使う「ナイトケア」の2種類の香りが、心地よい毎日をサポートします。

ロールオンフレグランスの特長

手軽に持ち運べて、いつでもどこでも香りを取り入れられるのが「ロールオンフレグランス」の魅力です。先端のロールを肌にあてて軽く転がすだけで、香りをまとうことができます。

朝は出かける前に手首や首筋にひと塗りして、気持ちを切り替えるスイッチとして。日中はこめかみに軽く転がして、気分をリフレッシュし集中力を高めるサポートに。就寝前は耳の後ろや鎖骨にやさしくのばすことで、深い呼吸を促し、心を穏やかに整えてくれます。

また、保湿成分*配合で指先・ネイルケアとしても使えるため、日常の様々なシーンで香りをそっと届けてくれるアイテムです。

*エチルヘキサン酸セチル、ホホバ種子油、スクワラン

香りラインアップ

■DAILY CARE（デイリーケア）

気持ちを切り替え、明るさや元気をもたらすような

爽やかなグレープフルーツとハーブの香り

原料：グレープフルーツ,ペパーミント,マジョラム,ユーカリ,ローズマリー

［朝や日中の対策に］

気圧の変化による頭痛は、朝に起きやすいと言われています。不快感がある時に、気分をリフレッシュして気持ちを明るく前向きに整えるようなフレッシュな香りに仕上げました。すっきりとしたペパーミントやユーカリなどの透明感のある香りを中心に、親しみやすいグレープフルーツなどの香りをブレンドしています。

■NIGHT CARE（ナイトケア）

心身を穏やかに整え、落ち着きをもたらすような

ラベンダーとベルガモットの甘くやさしい香り

原料：ラベンダー,ベルガモット,ゼラニウム,イランイラン,ホーウッド

［雨や台風の前夜に］

雨や台風が来る予報の前夜は、リラックスしてぐっすり眠ることが大切です。忙しく疲れた頭をクールダウンしながら落ち着いた気持ちで過ごす、就寝前のくつろぎの時間にお使いいただきたい香りです。穏やかなラベンダーやベルガモットなどのフローラル調の香りを中心にブレンドした、包み込まれていくような甘さとやさしさのある香りです。

※ロールオンは肌に直接つけて使用するため、エッセンシャルオイルとはブレンドの比率が異なります。

頭痛ーるについて

「頭痛―る」は、気象を起因とする疾患を持った方の「気象や心身の変化による体調不良に備え、その不調を軽減したい」というニーズに応えることを目的に、ヘッジホッグ・メドテックが提供する、気圧予報に基づいた体調管理アプリです。気象庁から提供された気圧予報と、アプリで毎月収集している約120万件のユーザーの体調データを組み合わせ、導き出された精度の高い気象病予報は多くのユーザーに愛用されています。月間アクティブユーザー数は120万人、2025年9月現在、累計2,400万ダウンロードを達成しました。

「頭痛―る」サービスサイト：https://zutool.jp/

運営 株式会社ヘッジホッグ・メドテック：https://h-medtech.com/

商品概要

ZUTOOL AROMA（頭痛―るアロマ）ロールオンフレグランス

・香りラインアップ：DAILY CARE（デイリーケア）／NIGHT CARE（ナイトケア）

・内容量 ：10mL

・価格 ：各 3,300円（税込）

・発売日 ：2025年11月14日（金）

※アットアロマ直営ストア・公式オンラインストアで販売いたします。

※エッセンシャルオイル10mlの販売もございます。

会社概要

アットアロマは、アロマ製品の開発から香りのある空間までをトータルに提供する香りの専門ブランドです。ホテルや商業施設、オフィスなど全世界6,000箇所以上で、天然アロマの機能を生かした感性に訴えかけるセンティングデザインを提供しています。また、家庭用アロマディフューザーや天然100%エッセンシャルオイルブレンドの開発・販売、アロマ体験イベントの実施、直営店運営などを手がけています。

公式ホームページ ：https://www.at-aroma.com/ (https://www.at-aroma.com/)

公式オンラインストア ：https://store.at-aroma.com/ (https://store.at-aroma.com/)

Instagram ：https://www.instagram.com/ataroma_official/ (https://www.instagram.com/ataroma_official/)

Facebook ：https://www.facebook.com/ataroma (https://www.facebook.com/ataroma)

YouTube ：https://www.youtube.com/user/ataroma01