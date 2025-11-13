【ダッキーダック】心まで温まる冬を味わえる期間限定メニュー
「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」にて、心も体もホッと温まる期間限定メニューを2025年11月14日（金）より販売いたします。
ぷりぷりの海老、旬を迎えたクリーミーな大粒広島牡蠣をはじめとした、海の恵みをご堪能いただくメニューで、心も体もぽっかぽかに温まるひとときをお過ごしください。
冬のフェアメニュー
【販売期間】
2025年11月14日（金）～2026年2月26日（木）予定
【販売店舗】
「ダッキーダック」「EggEggキッチン」
※各商品の価格は平日ランチのセット価格を表記しています。
心も体もホッと温まる冬限定メニュー
◆ぷりぷり海老のブイヤベースパスタ 1,780円（税込）～
魚介の奥行きのある香りと旨みが溶け合うトマトのブイヤベーススープに、えびや帆立、あさりを惜しみなく盛り込みました。
スープパスタで、心も身体も温まってください。
◆旨みたっぷり！大粒牡蠣と帆立の和風だし仕立て 1,730円（税込）～
冬の味覚である大粒広島牡蠣と帆立に、コクのある牡蠣出汁と醤油のブイヨンを合わせました。
素材の美味しさが引き立つオリジナルの和風パスタです。
◆なすとパルミジャーノチーズの濃厚ミートソース 1,630円（税込）～
絶品ミートソースとみずみずしいなすのパスタ。イタリア産パルミジャーノチーズを贅沢にかけることで、香りとコクがさらにアップします。
◆冬の贅沢！大粒牡蠣のマカロニグラタン 1,730円（税込）～
広島牡蠣とほうれん草に、ホワイトソースとチーズが絡み合う、この時期ならではのごちそうグラタン。冬に頬張る熱々のグラタンは格別です。
◆絶品 ビーフシチューオムライス 1,780円（税込）～
ふわとろの卵で包んだオムライスに、牛肉のまろやかさとトマトの酸味が絶妙なビーフシチューをたっぷりとかけて仕上げました。
ほろほろになるまでじっくり煮込んだ牛肉がたまらない一品です。
