【ダッキーダック】心まで温まる冬を味わえる期間限定メニュー

東和フードサービス株式会社

「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」にて、心も体もホッと温まる期間限定メニューを2025年11月14日（金）より販売いたします。

ぷりぷりの海老、旬を迎えたクリーミーな大粒広島牡蠣をはじめとした、海の恵みをご堪能いただくメニューで、心も体もぽっかぽかに温まるひとときをお過ごしください。

冬のフェアメニュー

【販売期間】

2025年11月14日（金）～2026年2月26日（木）予定

【販売店舗】

「ダッキーダック」「EggEggキッチン」

※各商品の価格は平日ランチのセット価格を表記しています。

心も体もホッと温まる冬限定メニュー

◆ぷりぷり海老のブイヤベースパスタ 1,780円（税込）～

魚介の奥行きのある香りと旨みが溶け合うトマトのブイヤベーススープに、えびや帆立、あさりを惜しみなく盛り込みました。

スープパスタで、心も身体も温まってください。

◆旨みたっぷり！大粒牡蠣と帆立の和風だし仕立て 1,730円（税込）～

冬の味覚である大粒広島牡蠣と帆立に、コクのある牡蠣出汁と醤油のブイヨンを合わせました。

素材の美味しさが引き立つオリジナルの和風パスタです。

◆なすとパルミジャーノチーズの濃厚ミートソース 1,630円（税込）～

絶品ミートソースとみずみずしいなすのパスタ。イタリア産パルミジャーノチーズを贅沢にかけることで、香りとコクがさらにアップします。

◆冬の贅沢！大粒牡蠣のマカロニグラタン 1,730円（税込）～

広島牡蠣とほうれん草に、ホワイトソースとチーズが絡み合う、この時期ならではのごちそうグラタン。冬に頬張る熱々のグラタンは格別です。

◆絶品 ビーフシチューオムライス 1,780円（税込）～

ふわとろの卵で包んだオムライスに、牛肉のまろやかさとトマトの酸味が絶妙なビーフシチューをたっぷりとかけて仕上げました。

ほろほろになるまでじっくり煮込んだ牛肉がたまらない一品です。

