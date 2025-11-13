【ダッキーダック】心まで温まる冬を味わえる期間限定メニュー

東和フードサービス株式会社


「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野　誠人）は、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」にて、心も体もホッと温まる期間限定メニューを2025年11月14日（金）より販売いたします。


ぷりぷりの海老、旬を迎えたクリーミーな大粒広島牡蠣をはじめとした、海の恵みをご堪能いただくメニューで、心も体もぽっかぽかに温まるひとときをお過ごしください。



冬のフェアメニュー


【販売期間】


2025年11月14日（金）～2026年2月26日（木）予定


【販売店舗】


「ダッキーダック」「EggEggキッチン」


※各商品の価格は平日ランチのセット価格を表記しています。




心も体もホッと温まる冬限定メニュー



◆ぷりぷり海老のブイヤベースパスタ　1,780円（税込）～


魚介の奥行きのある香りと旨みが溶け合うトマトのブイヤベーススープに、えびや帆立、あさりを惜しみなく盛り込みました。


スープパスタで、心も身体も温まってください。





◆旨みたっぷり！大粒牡蠣と帆立の和風だし仕立て　1,730円（税込）～


冬の味覚である大粒広島牡蠣と帆立に、コクのある牡蠣出汁と醤油のブイヨンを合わせました。


素材の美味しさが引き立つオリジナルの和風パスタです。





◆なすとパルミジャーノチーズの濃厚ミートソース　1,630円（税込）～


絶品ミートソースとみずみずしいなすのパスタ。イタリア産パルミジャーノチーズを贅沢にかけることで、香りとコクがさらにアップします。





◆冬の贅沢！大粒牡蠣のマカロニグラタン　1,730円（税込）～


広島牡蠣とほうれん草に、ホワイトソースとチーズが絡み合う、この時期ならではのごちそうグラタン。冬に頬張る熱々のグラタンは格別です。





◆絶品 ビーフシチューオムライス　1,780円（税込）～


ふわとろの卵で包んだオムライスに、牛肉のまろやかさとトマトの酸味が絶妙なビーフシチューをたっぷりとかけて仕上げました。


ほろほろになるまでじっくり煮込んだ牛肉がたまらない一品です。






