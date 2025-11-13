韓国ドラマ『ショーウィンドウ：女王の家』がBS11+で11月13日より見放題・レンタル配信スタート！ソン・ユナ、イ・ソンジェ、2PMのチャンソンなどの豪華キャストによる愛憎ロマンスドラマ
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年11月13日（木）より韓国ドラマ「ショーウィンドウ：女王の家」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334201&id=bodyimage1】
（c）Channel A All Rights Reserved
韓国ドラマ「ショーウィンドウ：女王の家」のあらすじ
愛妻家の夫ミョンソプと２人の子供に囲まれ、専業主婦として暮らすソンジュ。自らのつらい過去から、幸せな家庭を守ることが彼女の人生には最も重要だった。しかし、ミョンソプには不倫相手ミラの存在が。新ブランド発表会の出張にミラを同行し、現地でも密会を繰り返すミョンソプ。一方、ソンジュも久しぶりにミョンソプとの時間を過ごすためサプライズで出張先を訪れる。１人で観光するソンジュとミラは偶然出会い…
キャスト
ソン・ユナ
イ・ソンジェ
チョン・ソミン
ファン・チャンソン（2PM）
スタッフ
監督：カン・ソル、パク・デヒ
脚本：ハン・ボギョン、パク・ヘヨン
【配信開始日】
2025年11月13日（木）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/show-window?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/show-window?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
