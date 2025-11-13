2025年11月14日（金）・15日（土） 『BODYMAKERは神戸マラソンOPEN MARKET2025に出展します』
大阪府吹田市を拠点に日本発祥のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）の製造から販売まで行っているBODYMAKER 株式会社（ 本社: 大阪府吹田市、代表取締役社長: 長淵 翔）よりお知らせです。
『BODYMAKERは神戸マラソンOPEN MARKET2025に出展します』
2025年11月14日（金）～11月15日（土）の2日間、神戸国際展示場 3号館で開催される「神戸マラソンOPEN MARKET2025」は、様々な企業がイベントや展示即売会などが行われるなか、BODYMAKERはブース出展し、ランニングバッグやランニングキャップ等、マラソン用のスポーツアイテムを販売することこととなりました。 ぜひ皆様お誘い合わせの上、お越し下さい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334159&id=bodyimage1】
神戸マラソンEXPO2025
◆出展期間：
2025年11月14日（金） 13時～20時30分 ※最終入場20:00
2025年11月15日（土） 10時～19時30分 ※最終入場19:00
◆出展場所：神戸国際展示場 3号館
◆神戸マラソンOPEN MARKET2025公式サイト：
https://kobe-marathon.net/2025/support/market/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
