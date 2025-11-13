ロックウェル・オートメーション、産業サイバーセキュリティのレジリエンス（耐性）を高めるSecureOTソリューションスイートを発表
OT向けに設計されたプラットフォームとセキュリティサービスで、産業組織がサイバーセキュリティライフサイクル全体を通じてリスクの軽減、稼働時間の最大化、コンプライアンスの簡素化を実現できるよう支援
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333912&id=bodyimage1】
産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーションの日本法人、ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢田 智巳、以下「ロックウェル・オートメーション」）は、製造メーカおよび重要インフラで必要不可欠な運用を保護し、セキュアな環境を構築するのに役立つ、包括的な産業サイバーセキュリティサービスであるSecureOT（*1）ソリューションスイートの提供開始を発表しました。
（*1） https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-cybersecurity.html
産業オペレーションの接続性が高まる中で組織が直面しているのは、制御技術（OT）システムを標的とするサイバー脅威の急増です。多くの旧式のシステムはサイバーセキュリティを考慮して設計されておらず、従来のITツールでは複雑で老朽化した産業環境を保護できない場合がほとんどです。SecureOTはこのギャップを解消するために開発されました。これを使用することで、組織は、最新の産業オペレーションの現状に合わせて構築されたテクノロジと専門知識を活用してOTインフラを保護することができます。
SecureOTは、ロックウェル・オートメーションの専用SecureOTプラットフォーム、専門サービス、およびマネージド・セキュリティ・サービスを1つのソリューションに統合し、複雑で老朽化した規制の厳しい産業用システム全体を保護します。
産業の複雑さに対応した設計
SecureOTは、OT環境特有の課題に対応するように設計されており、サイバーセキュリティのあらゆる成熟度レベルで包括的な保護を提供します。SecureOTプラットフォームは、さまざまなベンダーエコシステム全体にわたってリアルタイムの資産の可視性、リスクの優先順位付け、脆弱性管理を実現します。
SecureOTでは、専門サービスを通じて戦略的助言、評価、実装サポートを提供して、組織がセキュリティ体制を強化できるようにします。マネージド・セキュリティ・サービスでは、ロックウェル・オートメーションの専用OTセキュリティ・オペレーション・センター（SOC）およびネットワーク・オペレーション・センター（NOC）から年中無休24時間体制の継続的なモニタとインシデント対応を提供します。
SecureOTは、NIST CSF、NIS2、IEC 62443などの世界的に認められたフレームワークに準拠し、産業用制御システムやテクノロジスタックの保護に対してベンダーに依存しないアプローチを採用しています。
実際の成果
SecureOTは、産業界のリーダによるサイバーセキュリティ体制の変革に役立っています。
● ある大手石油&ガス生産業者は、わずか6カ月でOT資産の完全な可視化を実現し、リモート運用全体における重大なリスクを是正しました。
● ある大手飲料製造メーカは、世界中の150以上の施設で、老朽化した産業用ネットワークとコンピューティングの設置ベースをフルマネージドおよびフルサポートのインフラに移行しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333912&id=bodyimage1】
産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーションの日本法人、ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢田 智巳、以下「ロックウェル・オートメーション」）は、製造メーカおよび重要インフラで必要不可欠な運用を保護し、セキュアな環境を構築するのに役立つ、包括的な産業サイバーセキュリティサービスであるSecureOT（*1）ソリューションスイートの提供開始を発表しました。
（*1） https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-cybersecurity.html
産業オペレーションの接続性が高まる中で組織が直面しているのは、制御技術（OT）システムを標的とするサイバー脅威の急増です。多くの旧式のシステムはサイバーセキュリティを考慮して設計されておらず、従来のITツールでは複雑で老朽化した産業環境を保護できない場合がほとんどです。SecureOTはこのギャップを解消するために開発されました。これを使用することで、組織は、最新の産業オペレーションの現状に合わせて構築されたテクノロジと専門知識を活用してOTインフラを保護することができます。
SecureOTは、ロックウェル・オートメーションの専用SecureOTプラットフォーム、専門サービス、およびマネージド・セキュリティ・サービスを1つのソリューションに統合し、複雑で老朽化した規制の厳しい産業用システム全体を保護します。
産業の複雑さに対応した設計
SecureOTは、OT環境特有の課題に対応するように設計されており、サイバーセキュリティのあらゆる成熟度レベルで包括的な保護を提供します。SecureOTプラットフォームは、さまざまなベンダーエコシステム全体にわたってリアルタイムの資産の可視性、リスクの優先順位付け、脆弱性管理を実現します。
SecureOTでは、専門サービスを通じて戦略的助言、評価、実装サポートを提供して、組織がセキュリティ体制を強化できるようにします。マネージド・セキュリティ・サービスでは、ロックウェル・オートメーションの専用OTセキュリティ・オペレーション・センター（SOC）およびネットワーク・オペレーション・センター（NOC）から年中無休24時間体制の継続的なモニタとインシデント対応を提供します。
SecureOTは、NIST CSF、NIS2、IEC 62443などの世界的に認められたフレームワークに準拠し、産業用制御システムやテクノロジスタックの保護に対してベンダーに依存しないアプローチを採用しています。
実際の成果
SecureOTは、産業界のリーダによるサイバーセキュリティ体制の変革に役立っています。
● ある大手石油&ガス生産業者は、わずか6カ月でOT資産の完全な可視化を実現し、リモート運用全体における重大なリスクを是正しました。
● ある大手飲料製造メーカは、世界中の150以上の施設で、老朽化した産業用ネットワークとコンピューティングの設置ベースをフルマネージドおよびフルサポートのインフラに移行しました。