NAS・仮想化・大容量ストレージ一体の車載データロガー「LOGifyer B2」発表-取得・保存・処理を加速、時刻同期・PCIe拡張・10GbE対応でADAS/AD計測を最適化、フリート運用効率化実現
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333761&id=bodyimage1】
2025年11月13日、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区、ドイツ本社b-plus社日本総代理店）は、LOGifyerファミリーの最新世代「LOGifyer B2」を発表しました。LOGifyer B2は高性能データロガーでありながらNAS（Network Attached Storage）としても機能し、さらに仮想マシン（VM）実行に対応。車両開発・テスト環境における取得／保存／配信／可視化・処理をコンパクトな一台に統合し、将来拡張にも対応するオールインワンプラットフォームです。
◆製品の要点（拡張）
・ 統合アーキテクチャ：ロギング、NAS共有（SMB）、REST APIによる設定・制御、ライブ配信、VM上での前処理・可視化を同時に実現。直感的なWebベースUIでセットアップと監視が容易。
・ 専用OS「LOGifyerOS」：Linuxベースでハード最適化。全サポートIFの生データ効率記録と精密な時刻同期機能を提供。
・ 演算性能と拡張性：モダンx86採用、8/16コアCPU、64GB RAM。PCIe経由で10GbE×4増設やGPU追加が可能。
・ 大容量ロギング：着脱式xSTORAGEで最大120TBの記録領域に対応。
・ 車載適合：12V車載電源、拡張温度範囲で車内／ベンチ双方の過酷環境に対応。
・ 多様なI/F：1G/10GBase-T、100MBase-T1／MGBase-T1、FlexRay／CAN／LINをサポート。GMSL／FPD-Link／MIPI A-Phy経由のMIPI CSI-2タップにも対応。
◆背景・市場課題
高度化するADAS/AD開発では、センサ多様化とデータ量の爆発が進み、実車での取得→保存→前処理→配信のサイクル短縮が重要課題となっています。LOGifyer B2は、ロギング／NAS／仮想化を一体化することで、車載エッジ側での処理を強化し、テストフリートの運用効率と分析着手のスピードを高めます。
◆技術詳細（拡張）
LOGifyerOS（Linux）：時刻同期機能を内包し、複数IFの同時ロギングでも一貫したタイムベースを保証。SMB共有により、ロギング領域へ直接アクセス可能。REST APIで自動化スクリプトやCI/CDと連携しやすく、VM対応によりデータの
ハードウェア拡張：PCIeで10GbE×4やGPUを追加し、マルチカメラや高帯域センサに対するI/O強化や可視化負荷を分散。
ストレージ運用：xSTORAGE（最大120TB）により、長時間ドライブや多数チャネルのロスレス取得を実現。媒体の着脱運用で、実走後のオフロードも効率化。
◆接続性・インターフェース
・ Ethernet：1GBase-T／10GBase-T／100MBase-T1／MGBase-T1
・ 車載バス：FlexRay／CAN／LIN
・ カメラインターフェース：GMSL／FPD-Link／MIPI A-Phy経由のMIPI CSI-2タップ
上記の分散I/Fコンポーネントを組み合わせることで、フロントエンド（センサ）からバックエンド（解析）までのスループットを確保し、既存の測定チェーンにシームレスに統合可能です。
◆想定ユースケース（拡張）
・ ADAS/AD実走行：走行中にロギングしながら、VM上で品質チェック／メタデータ生成／プレビューを実施。現場で即時の異常検知や再取得判断が可能。
・ マルチセンサ同期：カメラ／レーダー／ECUなど異種IFの時刻同期を維持し、後段解析の整合性を担保。
・ フリート運用：xSTORAGEの着脱とSMB共有により、データ引き上げのターンアラウンドを短縮。PCIe拡張で帯域要件に応じたスケールアウトが可能。
