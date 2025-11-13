こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
食品がお買い得な10日間！いい肉の日（11月29日）にちなんだ1,129円弁当や、ブラックフライデー価格の960円惣菜など
～記念日価格の商品の他にも増量サービスや特別提供品も登場します～
京王百貨店 新宿店 食品街（B1階 生鮮・グロサリー売場・MB階 惣菜売場）では、11月20日(木)～11月30日(日)の期間、肉好きにはたまらない「いい肉の日フェア」、惣菜・弁当・コーヒー・お茶などお買い得品を多数取りそろえた「ブラックフライデーセール」を開催します。記念日にちなんだ特別価格の惣菜や弁当などのほか、期間限定の増量企画や特別提供品も展開します。※一部商品は、販売日が限定されています。
■11月20日(木)～30日（日）限定 『１１２９(いいにく）円セール』
■11月28日（金）～30日（日）の3日間限定 『増量企画』
・MB階［博多肉の壱丁田］「国産牛のカットステーキ膳」1,599円〈各日20折〉・・・肉30%増量
・MB階［サラダカフェ］「生ハムと玉ねぎのマリネ」598円/100g・・・生ハム30%増量
・MB階［PAOPAO］「超粗挽きMEGA肉シューマイ」1個290円・・・通常の3倍サイズ
・MB階［四五六菜館厨房］「青椒肉絲」486円/100g・・・200gお買い上げで50g増量
・B1階［ローマイヤ］「ローマイヤおすすめセット」2,376円〈各日5点〉・・・通常4パック入りのところ増量の5点パック入りで提供
《11/29㊏限定》
・B1階［肉の匠いとう］「スペシャルセット」10,000円・・・1,129円相当の商品（ロースハム）をプレゼント
■11月20日(木)～30日（日）限定
ブラックフライデー『９６０円セール』（9=ク、6=ロ）
●MB階 マーレデリ
「牛ほほ肉の煮込み 赤ワインとカシスのソース」(100g)
960円〈各日1Kg〉
●MB階 メディテ
「ビーフシチューハンバーグ」（1個）
960円 〈各日6点〉
●MB階 麻布あさひ
「国産鶏手羽先唐揚 名古屋風」
(1セット5本入) 648円 〈各日10点〉
●MB階 さぼてん
「ブラックフライデーパック」（1個）
701円 〈各日10点〉
●MB階 とんかつ まい泉
「黒豚メンチかつ」（1枚）
270円 〈各日50点〉
●MB階 イーション 《11/28㊎限定》
「デミグラスハンバーグ＆牛サガリのガーリックライス御膳」(1折)
1,090円〈100折限定〉
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込みです。画像はすべてイメージです。
会期： 11月20日（木）～11月30日（日）
会場：京王百貨店 新宿店B1・MB階 食品街
会場：京王百貨店 新宿店B1・MB階 食品街
