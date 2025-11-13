2025年11月12日

株式会社ピーバンドットコム

ピーバンドットコム、手持ち部品の保管・管理サービスを開始

～日本初、"実装前の手持ち部品在庫"を預けてクラウド管理する新しいものづくりDX～

















プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（証券コード：3559 東証スタンダード・名証メイン、以下「当社」）は、電子部品の見積・購入・実装をオンラインで完結できるサービス「GUGEN Hub（グゲンハブ）」において、新たに顧客がお手持ちの部品を保管・管理する機能をリリースしました。■ 背景と目的当社は中期経営計画において、「プリント基板EC事業のシェア拡大」と「周辺サービスの高度化」を軸に、ものづくりプロセス全体を支えるDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進しています。電子機器開発の現場では、部品の在庫管理や発送準備といった非開発業務がエンジニアの負担となっており、生産性向上の妨げとなっていました。今回の新機能は、こうした課題を解決し、部品保管から実装までをクラウド上で一元管理できる環境を構築することで、開発者が“設計・開発に集中できるDX環境”を提供することを目的としています。■ 新機能「お手持ち部品の保管・管理」概要本機能では、ユーザーが所有する電子部品を当社倉庫に送付すると、検品・登録を経てGUGEN Hub上に自動反映されます。部品の在庫状況や使用履歴をクラウド上で確認・更新でき、実装依頼時には「在庫から使用」と選ぶだけで発注が完了します。これにより、調達・保管・実装を分断せずにオンラインで完結する部品管理・実装のワンストップ体験を実現します。【主な特長】手持ち部品を当社倉庫で検品・登録し、クラウド上で一元管理GUGEN Hub上で数量・使用履歴をリアルタイム把握実装依頼時は「在庫から使用」を選択するだけで自動連携初期費用・保管費ともに無料で実施（無料期間未定）■ 従来からの進化ポイント従来：電子部品の見積・調達購入・実装、実装後に余った部品の保管サービス→ 今回：顧客がお手持ちの部品を預かり、保管・管理し、実装プロセスへシームレスに連携可能にこれにより、顧客の課題であった以下を解決します。実装時の部品発送や確認作業が不要に自社倉庫を持たずに安定した在庫管理が可能に必要部品・不足数の可視化で重複発注を防止保管から実装までのリードタイムを短縮し、開発スピードを向上当社では、GUGEN Hubを「開発者のためのものづくりのHub」と位置づけ、継続的な機能拡張を進めています。■ 顧客メリット × 当社の成長性