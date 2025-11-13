こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ピーバンドットコム、手持ち部品の保管・管理サービスを開始
お客様のメリット
保有・自社購入・GUGEN Hub調達の3種類の部品をクラウド上で一括管理
在庫・使用履歴をリアルタイムで把握し、開発効率を向上
実装依頼時の部品発送不要でリードタイム短縮
部品管理業務を削減し、研究・設計に集中可能
当社のメリット
保管～実装までの一気通貫提供により、LTV（顧客生涯価値）を向上
顧客データの集約を通じて、AI提案・最適化機能の開発強化
GUGEN Hubを中核とした「ものづくりDXプラットフォーム」の確立
■ 代表取締役社長 後藤 康進 コメント
これまでGUGEN Hubは部品調達、実装後の残部品を保管する仕組みを提供してきましたが、今回の新機能は“実装前の顧客在庫”も預かり、そのまま実装につなげることができる、WEB上で管理可能な日本初の仕組みです。GUGEN Hubは、ものづくりをするお客様のニーズに合わせて進化を続けるプラットフォームを目指しています。今後も、開発者が“ものづくりの流れを止めない”環境を提供し、日本の製造現場の生産性向上に貢献してまいります。
■ 関連リンク
GUGEN Hub 紹介ページ：https://www.p-ban.com/gugen_hub/
ご相談フォーム：https://forms.gle/jbVHV4WxmUuAxtGWA
【会社概要】
■株式会社ピーバンドットコム
「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。
所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F
代表取締役社長 ： 後藤 康進
X：https://x.com/pban_ir
IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
note： https://note.com/p_ban_ir
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ピーバンドットコム
公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/
電話番号：03-3261-3431
E-mail：ir@p-ban.com
問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
