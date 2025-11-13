【イタリアンダイニングDONA】冬の味覚を堪能できる贅沢パスタが登場

東和フードサービス株式会社

「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、本格イタリアンをカジュアルにお楽しみいただける「イタリアンダイニングDONA」にて、冬に食べたくなる「ごちそう生パスタ」を2025年11月14日（金）より期間限定で販売いたします。

海の幸の旨みが溶け込んだ贅沢なソースやスープに自社製のもちもち生パスタを合わせました。

澄みわたった空気と旬の食材に冬の訪れを感じながら、厳選したワインとともに、ほんの少し贅沢な時間をお過ごしください。

「冬のごちそう生パスタ」

【販売期間】

2025年11月14日（金）～2026年2月26日（木）予定

【販売店舗】

「イタリアンダイニングDONA」

※各商品の価格は平日ランチのセット価格を表記しています。

冬のごちそう生パスタ

◆大粒広島牡蠣と帆立の醤油バター風味 1,530円（税込）～

牡蠣の生産量が日本一の広島県に足を運び、ふっくらとした大粒の身、濃厚な旨みが広がる牡蠣を今年も調達。冬の味覚である広島牡蠣と帆立に、豊かな風味が広がる牡蠣出汁と醤油のブイヨンを合わせました。

素材の美味しさが引き立つドナオリジナルの和風パスタです。

◆オマール海老香る ブイヤベースパスタ 1,580円（税込）～

オマール風味のトマトスープに、えびや帆立、あさりを惜しみなく盛り込みました。

魚介の奥行きのある香りと旨みが溶け合うスープパスタで、心も身体も温まってください。

◆紅ずわい蟹とグリーンアスパラのトマトクリーム 1,480円（税込）～

紅ずわい蟹をたっぷりと使用した、濃厚なトマトクリームパスタ。トマトの爽やかな酸味とクリームのコクを感じるソースに、紅ずわい蟹の濃厚な旨みが絶妙に調和した一品です。

◆粉雪パルミジャーノチーズとなすのミートソース 1,480円（税込）～

絶品ミートソースとみずみずしいなすのパスタ。ふんわり粉雪のようなイタリア産パルミジャーノチーズをたっぷりかけることで、香りとコクがさらにアップします。

リッチな味わいを楽しむ「冬のイタリアワインフェア」

期間限定メニューの登場にあわせて、「冬のイタリアワインフェア」を開催します。

厳選したスパークリングワイン、赤ワインや白ワインによく合うアペタイザーもご用意しました。

スパークリングワイン

タヴェルネッロ オルガニコ スプマンテ

680円（税込）～

味わい：やや辛口

熟した柑橘類や黄桃などを連想させる甘い果実の香りに、ふわりと香る白い花のタッチ。軽やかな果実味とまろやかな酸味が魅力の親しみやすい味わい。

白ワイン

タヴェルネッロ オルガニコ ベッロ・トレッヴィアーノ シャルドネ

630円（税込）～

品種：シャルドネ

味わい：辛口

熟したグレープフルーツやりんご、黄色い花やハチミツなどを連想させる甘い香り。フレッシュな果実味とやさしい酸味が特長のまろやかな味わい。

赤ワイン

タヴェルネッロ オルガニコ ベッロ・サンジョベーゼ

630円（税込）～

品種：サンジョベーゼ

味わい：ミディアムボディ

熟したチェリーやプラム、スミレの花を連想させる香りに、甘いスパイスのニュアンス。やわらかな果実味とまろやかな渋み、軽やかな酸味が一体となった味わい。

パテ・ド・カンパーニュ 650円（税込）広島県産 大粒牡蠣のアヒージョ 650円（税込）広島県産 大粒牡蠣とほうれん草のガーリックソテー 650円（税込）

