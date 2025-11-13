【イタリアンダイニングDONA】冬の味覚を堪能できる贅沢パスタが登場
「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、本格イタリアンをカジュアルにお楽しみいただける「イタリアンダイニングDONA」にて、冬に食べたくなる「ごちそう生パスタ」を2025年11月14日（金）より期間限定で販売いたします。
海の幸の旨みが溶け込んだ贅沢なソースやスープに自社製のもちもち生パスタを合わせました。
澄みわたった空気と旬の食材に冬の訪れを感じながら、厳選したワインとともに、ほんの少し贅沢な時間をお過ごしください。
「冬のごちそう生パスタ」
【販売期間】
2025年11月14日（金）～2026年2月26日（木）予定
【販売店舗】
「イタリアンダイニングDONA」
※各商品の価格は平日ランチのセット価格を表記しています。
冬のごちそう生パスタ
◆大粒広島牡蠣と帆立の醤油バター風味 1,530円（税込）～
牡蠣の生産量が日本一の広島県に足を運び、ふっくらとした大粒の身、濃厚な旨みが広がる牡蠣を今年も調達。冬の味覚である広島牡蠣と帆立に、豊かな風味が広がる牡蠣出汁と醤油のブイヨンを合わせました。
素材の美味しさが引き立つドナオリジナルの和風パスタです。
◆オマール海老香る ブイヤベースパスタ 1,580円（税込）～
オマール風味のトマトスープに、えびや帆立、あさりを惜しみなく盛り込みました。
魚介の奥行きのある香りと旨みが溶け合うスープパスタで、心も身体も温まってください。
◆紅ずわい蟹とグリーンアスパラのトマトクリーム 1,480円（税込）～
紅ずわい蟹をたっぷりと使用した、濃厚なトマトクリームパスタ。トマトの爽やかな酸味とクリームのコクを感じるソースに、紅ずわい蟹の濃厚な旨みが絶妙に調和した一品です。
◆粉雪パルミジャーノチーズとなすのミートソース 1,480円（税込）～
絶品ミートソースとみずみずしいなすのパスタ。ふんわり粉雪のようなイタリア産パルミジャーノチーズをたっぷりかけることで、香りとコクがさらにアップします。
リッチな味わいを楽しむ「冬のイタリアワインフェア」
期間限定メニューの登場にあわせて、「冬のイタリアワインフェア」を開催します。
厳選したスパークリングワイン、赤ワインや白ワインによく合うアペタイザーもご用意しました。
スパークリングワイン
タヴェルネッロ オルガニコ スプマンテ
680円（税込）～
味わい：やや辛口
熟した柑橘類や黄桃などを連想させる甘い果実の香りに、ふわりと香る白い花のタッチ。軽やかな果実味とまろやかな酸味が魅力の親しみやすい味わい。
白ワイン
タヴェルネッロ オルガニコ ベッロ・トレッヴィアーノ シャルドネ
630円（税込）～
品種：シャルドネ
味わい：辛口
熟したグレープフルーツやりんご、黄色い花やハチミツなどを連想させる甘い香り。フレッシュな果実味とやさしい酸味が特長のまろやかな味わい。
赤ワイン
タヴェルネッロ オルガニコ ベッロ・サンジョベーゼ
630円（税込）～
品種：サンジョベーゼ
味わい：ミディアムボディ
熟したチェリーやプラム、スミレの花を連想させる香りに、甘いスパイスのニュアンス。やわらかな果実味とまろやかな渋み、軽やかな酸味が一体となった味わい。
パテ・ド・カンパーニュ 650円（税込）
広島県産 大粒牡蠣のアヒージョ 650円（税込）
広島県産 大粒牡蠣とほうれん草のガーリックソテー 650円（税込）
