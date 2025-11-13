【イタリアンダイニングDONA】冬の味覚を堪能できる贅沢パスタが登場

写真拡大 (全11枚)

東和フードサービス株式会社


「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野　誠人）は、本格イタリアンをカジュアルにお楽しみいただける「イタリアンダイニングDONA」にて、冬に食べたくなる「ごちそう生パスタ」を2025年11月14日（金）より期間限定で販売いたします。


海の幸の旨みが溶け込んだ贅沢なソースやスープに自社製のもちもち生パスタを合わせました。


澄みわたった空気と旬の食材に冬の訪れを感じながら、厳選したワインとともに、ほんの少し贅沢な時間をお過ごしください。



「冬のごちそう生パスタ」


【販売期間】


2025年11月14日（金）～2026年2月26日（木）予定


【販売店舗】


「イタリアンダイニングDONA」


店舗検索はこちらから


https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/


※各商品の価格は平日ランチのセット価格を表記しています。




冬のごちそう生パスタ



◆大粒広島牡蠣と帆立の醤油バター風味　1,530円（税込）～


牡蠣の生産量が日本一の広島県に足を運び、ふっくらとした大粒の身、濃厚な旨みが広がる牡蠣を今年も調達。冬の味覚である広島牡蠣と帆立に、豊かな風味が広がる牡蠣出汁と醤油のブイヨンを合わせました。


素材の美味しさが引き立つドナオリジナルの和風パスタです。





◆オマール海老香る ブイヤベースパスタ　1,580円（税込）～


オマール風味のトマトスープに、えびや帆立、あさりを惜しみなく盛り込みました。


魚介の奥行きのある香りと旨みが溶け合うスープパスタで、心も身体も温まってください。





◆紅ずわい蟹とグリーンアスパラのトマトクリーム　1,480円（税込）～


紅ずわい蟹をたっぷりと使用した、濃厚なトマトクリームパスタ。トマトの爽やかな酸味とクリームのコクを感じるソースに、紅ずわい蟹の濃厚な旨みが絶妙に調和した一品です。





◆粉雪パルミジャーノチーズとなすのミートソース　1,480円（税込）～


絶品ミートソースとみずみずしいなすのパスタ。ふんわり粉雪のようなイタリア産パルミジャーノチーズをたっぷりかけることで、香りとコクがさらにアップします。





リッチな味わいを楽しむ「冬のイタリアワインフェア」



期間限定メニューの登場にあわせて、「冬のイタリアワインフェア」を開催します。


厳選したスパークリングワイン、赤ワインや白ワインによく合うアペタイザーもご用意しました。




スパークリングワイン


タヴェルネッロ オルガニコ スプマンテ


680円（税込）～


味わい：やや辛口


熟した柑橘類や黄桃などを連想させる甘い果実の香りに、ふわりと香る白い花のタッチ。軽やかな果実味とまろやかな酸味が魅力の親しみやすい味わい。







白ワイン


タヴェルネッロ オルガニコ ベッロ・トレッヴィアーノ シャルドネ


630円（税込）～


品種：シャルドネ


味わい：辛口


熟したグレープフルーツやりんご、黄色い花やハチミツなどを連想させる甘い香り。フレッシュな果実味とやさしい酸味が特長のまろやかな味わい。







赤ワイン


タヴェルネッロ オルガニコ ベッロ・サンジョベーゼ


630円（税込）～


品種：サンジョベーゼ


味わい：ミディアムボディ


熟したチェリーやプラム、スミレの花を連想させる香りに、甘いスパイスのニュアンス。やわらかな果実味とまろやかな渋み、軽やかな酸味が一体となった味わい。






パテ・ド・カンパーニュ　650円（税込）


広島県産 大粒牡蠣のアヒージョ　650円（税込）

広島県産 大粒牡蠣とほうれん草のガーリックソテー　650円（税込）



【公式ホームページ】


https://www.towafood-net.co.jp/


【イタリアンダイニングDONA Instagram】


https://www.instagram.com/dona_official2018/
【イタリアンダイニングDONA X 】


https://twitter.com/italian_dona