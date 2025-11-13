飲食店向けLinkedInマーケティングサービス「FoodLinked」正式リリース

合同会社Spela

合同会社Spelaは、飲食店向け LinkedInマーケティングサービス「FoodLinked（フードリンクト）」 を正式リリースしました。



従来のグルメサイトや一般的な広告ではリーチが難しい、インバウンドを含む経営層・外資系企業などのビジネス利用層 の集客に特化しています。

■ FoodLinked の目的

“来店数ではなく、来店者の質を上げる集客”

FoodLinkedは、SNS 広告やグルメサイトとは異なり、

ビジネス目的（接待・商談・出張利用） の飲食店利用に焦点を当てたマーケティング手法を提供します。

■ FoodLinked の特徴

LinkedIn を活用し、役職・企業・業種を指定したピンポイントな配信来店後に口コミ・紹介が自然に広がる「ネットワーク型集客」飲食店の ブランド価値向上を重視した発信設計「“席を埋める広告” ではなく “ブランドを選んでもらう活動”」 LinkedIn は実名ベースのビジネスSNSのため、店舗との接点が「人脈を通じて広がる」という特長があります。

■ サービス提供内容

- LinkedInアカウント設計- 運用サポートコンテンツ企画（店舗の魅せ方設計など）- 英語での投稿代行- 広告配信サポート

■ こんな方にオススメです

- 接待・商談で利用される店にしたい一見客ではなく、リピートしてくれるビジネス層を増やしたいブランド価値を高め、価格競争から抜け出したい- インバウンド利用者にアプローチしたい／していきたい

【会社概要】

社名：合同会社Spela

HP：https://spela.jp/spela_hp.html

所在地：東京都中央区銀座1-22-11

事業内容：Web3・AI・量子技術の開発支援／IT戦略コンサルティング