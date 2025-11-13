株式会社クラビズ

倉敷市を中心とする高梁川流域圏域（10市町※）では、地域産業の振興と新たな価値創出を目的とした交流イベント「高梁川流域クロッシングフォーラム」を2025年12月14日（日）、倉敷中央病院付属予防医療プラザにて開催いたします。

本フォーラムのテーマは「地域からイノベーションを起こせ」

業界・世代・地域を越えた出会いと共創を通じて、新しい挑戦を生み出すことを目的としています。

スタートアップ、医療、アトツギ、アニメ、経営など多彩な分野で活躍するトップランナーが倉敷に集結し、地域の未来を議論します。

先着での事前申込制となりますので、是非お早めにお申込みください。

主な登壇者

- 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役 岩瀬 大輔 氏- PwCコンサルティング合同会社 代表執行役CEO 安井 正樹 氏- 株式会社XLOCAL 代表取締役 坂本 大典 氏ほか、多彩な分野で活躍する経営者・専門家が多数登壇予定

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14193/table/39_1_4e9ab910f8ae18312b46a5fb82af4dfa.jpg?v=202511131058 ]

お申し込み方法

以下サイトよりお申し込みください。

https://txing.jp/forum

高梁川流域クロッシングとは

高梁川流域クロッシングは、新見市・高梁市・総社市・早島町・倉敷市・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・笠岡市の10市町で構成される高梁川流域圏域において、企業・行政・教育機関・個人が連携し、地域発のイノベーションを促進するためのプロジェクトです。

お問い合わせ先

高梁川流域クロッシング運営事務局（株式会社クラビズ内）

TEL：086-441-8802

MAIL：info@txing.jp

WEB：https://txing.jp