ギリアド、2025年第3四半期業績を発表

－ベクルリーを除く製品売上高は、前年同期比4%増の71億ドル－ －ビクタルビの売上高は、前年同期比6%増の37億ドル－

ギリアド・サイエンシズ（本社：米カリフォルニア州フォスターシティ、ナスダック：GILD、以下ギリアド）は10月30日、2025年第3四半期の業績を発表しました。

ギリアドの会長兼最高経営責任者（CEO）ダニエル・オデイ（Daniel O’day）は、「Yeztugoの好調な立ち上がり、ビクタルビ、デシコピおよびLivdelziの着実な成長、さらに転移・再発トリプルネガティブ乳がんの一次治療におけるトロデルビの良好なデータなど、ギリアドの堅固な製品ポートフォリオにおいて、引き続き着実な成果を上げています。2026年には複数の製品上市を控え、ギリアド史上最も強力な開発パイプラインを有することとなります。また、2036年まで主要製品の独占権の喪失も見込まれていないことから、患者さんへの貢献をさらに拡大し、当社の持続的な成長を力強く推進していく体制が整っています」と述べています。

2025年第3四半期の業績

• 2025年第3四半期の収益は、2024年同期比3%増の78億ドルでした。内訳は以下の通りです。

• 2025年第3四半期の製品売上高は、2024年同期比2%減の73億ドルとなりました。これは主に、ベクルリー(R)（レムデシビル）および細胞治療薬の売上減によるもので、HIV製品およびLivdelzi(R)（seladelpar）の売上増により一部相殺されました。

• 2025年第3四半期のロイヤルティ、契約収入などの収入は、2024年同期比で約4億ドル増となりました。これは主に、知的財産の臨時的な売上によるものです。

• 希薄化後1株当たり利益（EPS）は、2024年同期の1.00ドルに対し、2025年第3四半期は2.43ドルでした。この増加は主に、前年に17億5000万ドルを計上した税引き前の仕掛研究開発費（IPR&D）減損費用が本年に発生しなかったことのほか、本年における上記のその他の収入4億ドルの増加、買収によるIPR&D費の減少、および株式投資の含み益（純額）の増加によるものですが、法人税の増加により一部相殺されました。

• 2025年第3四半期の非GAAPベースの希薄化後EPSは、2024年同期の2.02ドルに対し、2.47ドルでした。この増加は主に、上記のその他の収入4億ドルの増加と買収によるIPR&D費の減少によるものです。

• 2025年9月30日現在、ギリアドの現金、現金同等物および有価証券は、2024年12月31日現在の100億ドルに対し、94億ドルでした。

• 2025年第3四半期の営業キャッシュフローは41億ドルでした。

• 2025年第3四半期中、ギリアドは10億ドルの現金配当を支払い、4億3500万ドルの普通株式を買い戻しました。

2025年第3四半期の製品売上

2025年第3四半期の製品総売上高は、2024年同期比2%減の73億ドル、ベクルリーを除く製品売上高は、2024年同期比4%増の71億ドルでした。これは主に、HIV製品およびLivdelziの売上増によるもので、細胞治療薬の売上減により一部相殺されました。

2025年第3四半期のHIV製品の売上高は、2024年同期比4%増の53億ドルとなりました。これは主に、需要増および好ましい在庫変動によるもので、平均実勢価格低下により一部相殺されました。

• ビクタルビ(R)（ビクテグラビル50 mg／エムトリシタビン200 mg（FTC）／テノホビルアラフェナミド25 mg錠（TAF））の2025年第3四半期の売上高は、2024年同期比6%増の37億ドルでしたが、これは主に需要増および好ましい在庫変動によるもので、平均実勢価格低下により一部相殺されました。

• デシコビ(R)（FTC 200 mg/TAF 25 mg）の2025年第3四半期の売上高は、2024年同期比20%増の7億100万ドルでしたが、これは主に需要増によるものです。

2025年第3四半期の肝臓疾患領域のポートフォリオ売上高は、2024年同期比12%増の8億1900万ドルでとなりましたが、これは主にLivdelziに対する需要増によるものです。

ベクルリーの2025年第3四半期の売上高は、2024年同期比60%減の2億7700万ドルとなりましたが、これは主に、COVID-19関連の入院率低下によるものです。

細胞治療薬の2025年第3四半期の売上高は、2024年同期比11%減の4億3200万ドルとなりましたが、これは引き続き、競争の激しい状況であることを反映しています。

• イエスカルタ(R)（アキシカブタゲン シロルユーセル）の2025年第3四半期の売上高は、2024年同期比10%減の3億4900万ドルとなりました。これは主に需要減によるものです。

• Tecartus(R)（brexucabtagene autoleucel）の2025年第3四半期の売上高は、2024年同期比15%減の8300万ドルとなりました。これは主に需要減を反映しています。

トロデルビ(R)（sacituzumab govitecan-hziy）の2025年第3四半期の売上高は、2024年同期比7%増の3億5700万ドルとなりました。これは主に需要増によるものです。

2025年第3四半期の製品売上総利益率、営業費用、および実効税率

• 2025年第3四半期の製品売上総利益率は、2024年同期の79.1%からほぼ横ばいの78.6%でした。2025年第3四半期の非GAAPベースの製品売上総利益率も、2024年同期の86.8%並みの86.5%でした。

• 2025年第3四半期の研究開発（R&D）費および非GAAPベースのR&D費は、2024年同期の14億ドルに対し、13億ドルでした。この減少は主に、試験関連費用および治験薬製造費用の減少によるものです。

• 2025年第3四半期の買収によるIPR&D費は、1億7000万ドルでした。これは主に、Shenzhen Pregene Biopharma Co., Ltd. (Pregene）との共同研究に伴う前払金1億2000万ドルに関連するものです。

• 2025年第3四半期の販売費および一般管理費（SG&A）および非GAAPベースのSG&A費は、2024年同期並みの14億ドルでした。全社費用が減少しましたが、HIV製品販売促進費増によりほぼ相殺されました。

• 2025年第3四半期の実効税率（ETR）は、2024年同期の31.1%に対し16.2%でした。これは主に、前年の法人の構造改革費および上記のIPR&D減損費（本年は計上なし）の影響によるものです。非GAAPベースのETRは、2025年第3四半期と2024年同期のいずれも17.5%でした。

ガイダンス、および今後の見通し

ギリアドの2025年通期業績見通しは以下の通りです。

2025年のガイダンスに関するGAAPベースおよび非GAAPベースの財務情報の追加情報と調整は、添付の表に記載されています。財務ガイダンスは、多くのリスクや不確実性を伴います。また、後述の「将来予測に関する記述」もご参照ください。

前回の四半期報告書以降の主な更新情報

ウイルス性疾患

• 後発医薬品メーカーのLupin Ltd.、Cipla Ltd.およびLaurus Labs Ltd.と和解契約を締結し、ビクタルビの特許訴訟を解決したことを発表しました。契約によると、標準的な加速条項を条件に、後発医薬品メーカー3社が米国で規定量のビクタルビの後発薬を販売できるのは最短で2036年4月1日以降となりました。この日付に基づき、ビクタルビの独占権喪失は、従来の当社の予測（2033年12月）よりも2年以上延長されました。

• 米国疾病予防管理センター（CDC）の新しいガイドラインにおいて、年2回投与の注射剤Yeztugo(R)（レナカパビル）のHIV曝露前予防（PrEP）の使用を「強く推奨する」とされました。

• 米国国務省および米国大統領緊急エイズ救済計画（PEPFAR）とパートナーシップを締結し、PEPFARとグローバルファンドの両者が支援する国々において、HIV PrEPとしてレナカパビルを3年間で最大200万人に提供することを発表しました。

• Yeytuo(R)（レナカパビル）は、HIV-1感染リスクが高い成人および青年の性行為によるHIV-1感染リスクを低下させるPrEPとして、欧州委員会（EU）から製造販売承認を取得しました。

オンコロジー

• PD-1/PD-L1チェックポイント阻害剤による治療が適応とならない、転移・再発トリプルネガティブ乳がん（mTNBC）患者さんの一次治療を対象としたトロデルビの第III相ASCENT-03試験のデータを、2025年欧州臨床腫瘍学会（ESMO）で発表しました。トロデルビは、上記の疾患に対して承認されていません。

• 転移もしくは手術で切除できない進行胃がん、または食道がんの患者さんを対象に、Fc機能を持たない抗TIGIT抗体domvanalimabと抗PD-1抗体zimberelimabおよび化学療法の併用療法を評価した第II相EDGE-Gastric 試験におけるA1群の全生存期間（OS）に関する結果をESMOで発表しました。Domvanalimabおよびzimberelimabは研究段階にあり、上記の疾患に対して承認されていません。

細胞治療薬

• In vivo治療薬を開発する株式非公開のバイオテクノロジー企業Interius BioTherapeutics, Inc.（Interius）の買収を発表しました。

企業展開

• 当社取締役会は、2025年第4四半期の普通株1株当たりの四半期配当は0.79ドルとしたことを発表しました。配当金は、2025年12月15日の営業終了時に登録されている株主に対して、2025年12月30日に支払われます。将来の配当は取締役会の承認を得るものとします。

• ムーディーズは、ギリアドのシニア無担保債務格付A3を維持するとともに、製品パイプラインの勢いに言及して、会社の見通しを「安定的」から「ポジティブ」に引き上げました。

• 2030年までに米国で計画している320億ドルの投資の一環として、カリフォルニア州フォスターシティでの新たな医薬品開発・製造技術開発センターの着工を発表しました。

本プレスリリースでは、一部の金額および割合が四捨五入されているため、係数の総和が一致していない、再計算で数字が合わない場合があります。

非GAAPベースの財務情報

本資料に記載されている情報は、非GAAPと明記されていない限り、米国では一般に公正妥当と認められる会計原則（GAAP）に基づいて作成されています。経営陣は、非GAAP情報をギリアドのGAAP財務情報と併せて検討することにより、投資家に有益な情報を提供できると考えています。これは、経営陣がこのような情報を経営、予算管理、および財務計画を目的に社内で使用しているためです。非GAAP情報は、包括的な会計規則に基づいて作成されたものではなく、GAAPに基づいて報告されたギリアドの業績の理解を補完するためにのみ使用されるべきものです。一般的に、非GAAP財務情報には、買収無形資産償却費、その他通常では想定できない項目やギリアドの事業の基本的な事業状況を反映していない項目を含む取得関連費用、保有株式等の公正価値評価、当該の除外事項ならびに税法やガイドラインの変更、法人間での無形資産の移管、および法人の構造改革費に伴う個別の税金費用や便益は含まれていません。ギリアドは非GAAP財務情報から買収した無形資産の償却費を一貫して除外していますが、経営陣は、このような無形資産が買収の一部として計上され、継続的な収益創出に貢献していることを投資家に理解してもらうことが重要であると考えています。非GAAP評価指標は、同業他社では異なる定義や計算方法を採用している場合があります。非GAAPベースの財務指標と最も直接的に比較できるGAAP基準の財務指標との比較表は、下記の表をご参照ください。

ギリアド・サイエンシズについて

ギリアド・サイエンシズは、すべての人々にとってのより健康な世界の実現を目指し、35年以上にわたり医療の革新を追求し、飛躍的な進歩を遂げてきたバイオ医薬品企業です。当社は、HIV、ウイルス性肝炎、COVID-19、がん、炎症性疾患などの生命を脅かす疾患の予防と治療のため、革新的な医薬品の開発に取り組んでいます。カリフォルニア州フォスターシティに本社を置き、世界35カ国以上で事業を行っています。

将来予測に関する記述

このプレスリリースに含まれる記述のうち、実績ベースではない記述は、1995年の米国私募証券訴訟改革法の意味するところの「将来予測に関する記述」に該当します。ギリアドは、将来予測に関する記述には実際の結果と大きく異なる結果をもたらす可能性のある特定のリスクや不確実性が含まれていることに対して、注意を促しています。これらのリスクや不確実性には以下のようなものがあります。ベクルリーの収益の金額およびタイミングの不確実性の結果、米国インフレ削減法、米国における規制または立法政策の変化、ならびに関税などの米国の貿易政策の変化の影響を含め、ギリアドが2025年通期の業績ガイダンスを達成させる能力。ギリアドが企業戦略に掲げた長期的目標や戦略的優先事項を進展させる能力。ギリアドが抗ウイルス薬、抗がん薬、その他の治療薬プログラムの収益を加速または維持する能力。Interiusの買収、ならびにPregeneおよびPEPFARとの契約を含む、ギリアドが買収、共同研究、またはライセンス契約の潜在的な利益を実現する能力。米国内におけるギリアドの製造およびR&D投資で予定された利益が達成されないリスク。ビクタルビに関するものを含む、ギリアドの製品および治療薬候補の特許保護および推定される独占権喪失。ギリアドが現在想定されている期間内に臨床試験を開始、進行、完了させる能力。トロデルビ、domvanalimabおよびzimberelimabなどに関するものを含む、進行中の臨床試験や追加の臨床試験（ASCENT-03試験およびEDGE-Gastric試験など）から好ましくない結果が出る可能性。臨床試験から得られる安全性および有効性データにより、ギリアドまたは戦略的パートナーの治療薬候補のさらなる開発が認可されないリスク。保留中の臨床試験中断でFDAから指摘された問題に関して、FDAが納得するようにギリアドが解決する能力、およびFDAが当該臨床試験中断を全体もしくは部分的に、適時にもしくは全く取り下げないリスク。ギリアドが現在想定されている期間内に新しい治療薬候補の製造販売承認申請または適応拡大の承認申請を行う能力。HIV PrEPとしてのレナカパビルの追加承認を含む、ギリアドが、規制当局からの製造販売承認を適時に取得または保持する能力。これらの承認に使用上重大な制限が課される、および当該規制当局による承認撤回あるいは敵対的行動などのリスク。ギリアド製品の商業化を成功させる能力。ギリアド製品の製造およびサプライチェーンに潜在的な混乱が生じるリスク。販売奨励金やその他の割引など政府機関および第三者機関からの価格設定および償還の圧力を受ける可能性。保険支払者が想定以上に高い割引率のセグメントに移行する可能性。ギリアド製品の後発医薬品の上市による市場シェア低下および製品価格下落。医師や患者さんが他の治療法と比較してギリアド製品の優位性を認識せず、Yeztugo/Yeytuoなどの処方を躊躇するリスク。ギリアドが、規制当局の承認を必要とする、HIV PrEPとしてのレナカパビルに関連するアクセス戦略を効率的に管理する能力。年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）、臨時報告書（Form 8-K）など、ギリアドが米国証券取引委員会（SEC）に提出する報告書に時折記載されているその他のリスク。さらにギリアドは、資産、負債、収益、費用の報告額ならびに関連する開示内容に影響する試算や判断を行っています。ギリアドは、過去の経験、その他市場特有のさまざまな仮定やその他の関連する仮定に基づいて、状況に応じて合理的だと考えられる試算を行っています。また、その試算結果は、他の情報源からは容易には明らかにならない資産および負債の簿価を判断する際のよりどころとなっています。ギリアドが現在把握しておらず、将来予測に関する記述に記載されている事柄に影響を与える可能性のあるその他の要因が存在する可能性があり、実際の結果がこれらの試算と著しく異なる可能性があります。また、2025年9月30日を期末とする四半期の結果は必ずしも将来の期間の業績を示すものではありません。ギリアドは、これらまたはその他のリスク、不確実性、要因の詳細についてプレスリリースや年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）、SECに提出しているその他の開示書類で説明しています。ギリアドは将来予測に関する記述に関し、1995年の米国私募証券訴訟改革法セーフハーバー条項の遵守を主張します。

将来予測に関する記述は、将来の業績を保証するものではありませんので、将来予測に関する記述に全面的に依拠しないよう注意してください。将来予測に関する記述は全て、ギリアドが現在入手できる情報に基づいており、法による定めのない限り、ギリアドは将来予測に関する記述を更新または補足する義務を負いません。将来予測に関する記述は、あくまでも公表日現在、あるいは記述に明記した日付における予測です。

詳細については、当社の投資家情報（Investor Relations）ウェブサイト（https://investors.gilead.com）をご覧ください。特に、買収によるIPR&D費の見積額は、各四半期終了後10日以内に四半期業績（Quarterly Results）のページに掲載される予定です。

