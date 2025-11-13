クラウドとAIの拡大により、世界のデータセンターチップ市場は2032年までに571億6000万米ドルを超えると予測
世界のデータセンター用チップ市場は、2024年に1,973億米ドルと評価されており、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）14.32％で拡大し、2032年には5,716億米ドルに達すると予測されています。クラウドコンピューティング、人工知能（AI）、ビッグデータ分析、エッジコンピューティング技術の急速な採用が、データセンター用チップの需要拡大を強力に後押ししています。デジタルエコシステムが進化する中で、データセンターは現代企業の中核的なインフラとなり、リアルタイム処理、大規模データの保存、AI駆動型ワークロードなど、より高度なチップアーキテクチャを必要とする用途を支えています。
ハイパースケールデータセンターの拡張とAIワークロードの増加は、複雑かつデータ集約的な処理を効率的に行うための高性能・省電力チップの需要を促進しています。AMD、NVIDIA、Intelといった企業は、GPU・CPU・AIアクセラレータ設計の革新を進めており、Amazon Web Services（AWS）やGoogleのようなハイパースケール事業者は、パフォーマンス最適化と従来のチップメーカーへの依存低減を目的に自社開発チップの導入を加速させています。2024年5月にはAMDが、自社技術が世界のTOP500スーパーコンピュータのうち156台を支えていると報告しており、これは前年から29％の増加を示しています。一方、Crusoe Energyは、テキサス州アビリーンにおけるデータセンター拡張のために116億米ドルを調達し、OpenAIにとって最大級のインフラ投資の一つとなっています。この施設には最大5万個のNVIDIA Blackwellチップが搭載される予定です。
市場成長と動向
米国のデータセンター用チップ市場は、2024年に54.3億米ドルと評価され、2032年までに154.6億米ドルに達すると予測されており、CAGRは13.97％となっています。この成長は、クラウドベースアプリケーション、AI駆動型サービス、ハイパースケールデータセンター拡張の需要増加によって支えられています。米国エネルギー省によると、2023年には国内の電力消費量の約4.4％がデータセンターによるものであり、現在、主要国立研究所でAI開発に特化した高度データセンターを設立する新たな政府イニシアティブが進行中です。
主な市場成長要因は、AIおよびクラウドワークロードを処理するための高性能コンピューティング需要の増大です。企業やハイパースケーラーは、プロセッサ、GPU、FPGAなどの新たなチップ技術への投資を拡大しています。NVIDIAは、他社プロセッサとの統合を可能にする新システム「NVLink Fusion」を発表し、オープンで相互運用可能なチップエコシステムへの重要な一歩を示しました。また、AWSが独自のTrainiumチップを搭載したスーパーコンピュータ「Ultracluster」を開発するなど、クラウドプロバイダーによるカスタムチップ開発の動きも広がっています。
一方で、地政学的緊張や原材料不足、物流の混乱などにより、世界の半導体供給網は依然として脆弱であり、チップ生産の遅延やプロジェクトスケジュールへの影響が懸念されています。
