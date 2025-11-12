学校法人平野学園(所在地：岐阜県大垣市)は、令和7年度チャレンジング・プロジェクト推進事業として、幼稚園経営の持続可能性と経営品質の向上を目指す新たな取り組み「幼稚園経営イノベーション推進プロジェクト(通称：K-Innovationプロジェクト)」をスタートいたしました。昨年度のトヨタ生産方式におけるカイゼンの導入に続き、これは全国でも例を見ない、幼児教育と経営学を融合させた挑戦的な取り組みです。

■背景：教育現場を支える「経営力」不足

近年、幼稚園では教育内容の充実に加え、園の持続可能性を支える経営力の強化が喫緊の課題となっています。具体的には、以下の問題点が指摘されています。





・国内の少子化傾向を含む環境変化の中、園児募集の効果的な策が見いだせない

・経営知識、技能を体系的に学ぶ機会が乏しい

・園長、理事長の属人的な判断に依存

・経営資源の活用ノウハウ不足

こうした課題に対し、「教育の質を支えるのは健全な経営」という発想のもと、本プロジェクトが立ち上がりました。





今までも、幼児教育・保育機関に対するコンサルティング業はありましたが、本プロジェクトがそれらと圧倒的に異なるのは以下の3点からです。





・直接的な園児募集のノウハウ等だけでなく、何のためにその地域に園が存在するのか(企業理念やパーパス）から改めて問い直すことができる点

・戦略、人事、組織、財務等を総合的に学び、チカラをつけることができる点

■K-Innovationプロジェクトの特徴

本プロジェクトでは、MBA取得に必要な経営学科目を幼稚園経営に応用し、3年間をかけて体系的に学びます。





幼稚園経営向上プロジェクト

幼稚園経営力強化 積み上げイメージ





1年目：基礎構築と導入

財務・人的資本・業務改善など経営の基本知識を体系化

外部講師によるオンライン・対面講座を実施

2年目：応用と事例研究

応用的な講義内容の展開

各園における改善計画の立案と実施

3年目：評価と定着

プロジェクトの知見を教材・動画・事例集として整理し、他園に公開可能な形で整備

優良園のモデル化と認定制度(仮称「園MBA認定」)の設計

■期待される効果

本プロジェクトにより、以下の効果が期待されます。





・経営層の判断力が論理的、実践的に進化

・属人的経営から組織的、持続可能な体制へ移行

・園児、保護者にとって安定、安心な教育環境を実現

・成果を上げた園が「先行モデル」として注目され、県内外から視察、希望者が増加





■連携体制

■岐阜県私立幼稚園連合会副会長からのコメント

「幼児教育の未来を、経営の力で拓く。岐阜から全国へ、園長が経営を学び、園の価値と地域の未来を創る“K-Innovationプロジェクト”を始動します。

■受講者の園長先生の声

「幼稚園経営をしている中では出会うことがなかったジャンルの話を、オンライン形式で簡単に聞くことができて大変刺激になっています。宇宙ビジネスのセミナーでは私自身がワクワクし、園児たちに話題として紹介したら遊びや学びに繋がっていくのではないかと感じました。きっかけを与えることも私たちの大切な使命であり、このセミナーではそんなきっかけを沢山見つけることができると思います。」(N幼稚園園長 W先生)





■本学概要

学校法人平野学園キートスガーデン幼稚園

所在地： 岐阜県大垣市外渕2丁目92

URL ： kiitosgarden.com