AIによる編集の効率化とストレージ環境の強化をご提案。国内最大のメディア総合イベント「Inter BEE 2025」に出展

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、2025年11月19日（水）- 21日（金）幕張メッセで開催される「Inter BEE 2025」に出展します。

Inter BEEは、日本随一の音・映像・通信のプロフェッショナルが一堂に会し、メディア＆エンターテインメント産業の最前線から、コンテンツビジネスに関わる最新のイノベーションを提案する国内最大の「メディア総合イベント」です。

Tooブースでは、わずか数分のセットアップでライブビデオ合成の正確なカメラトラッキングが可能なバーチャルプロダクションや、最新PCでおこなう映像編集環境、リッチコンテンツを素早く読み書きできる次世代のクラウドストレージなど、業務を効率化し、クリエイティブを加速させる映像制作環境をご紹介します。

お客様の課題を解決するための多様なソリューションを体験しに、ぜひお立ち寄りください。

■タイトル

Inter BEE 2025

■詳細はこちら

https://www.too.com/dc/report/c_movie/interbee2025/

■主な出展内容

・HTC VIVE Mars CamTrack

VR（仮想現実）やAR（拡張現実）コンテンツ制作において、カメラトラッキングをおこなうためのシステム

・Wasabi

Amazon S3と互換性があり、データの書き込み・読み込みを速く、低価格で、無制限に利用可能な業界最高水準のクラウドストレージサービス

・QNAP

データ転送に合わせ、ファイルのアクセスやストレージの高速化を実現する高帯域幅が特徴の10GbE NAS

・Adobe Firefly

安全に商用利用できるアドビの生成AI

・法人向けAppleデバイスの調達・導入

Apple認定の最上位リセラーが調達から導入後まで充実したサポートをご提供します

■Inter BEE 2025開催概要

日時：2025年11月19日（水）- 21日（金）10:00 - 17:30（最終日のみ17:00まで）

場所：幕張メッセ 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1

Tooブース：ホール8 小間番号 8215

主催：一般社団法人 電子情報技術産業協会

オフィシャルサイト：https://www.inter-bee.com/ja/

※事前の来場登録が必要です。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too デジタルメディアアカウント部

E-Mail dms@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル