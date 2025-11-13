大正2年創業の老舗仏壇店・滝田商店、自社ECサイトにAI導入。伝統と革新の融合へ。

株式会社 滝田商店

大正2年創業、仏壇仏具の本場 浅草に店舗を構える株式会社滝田商店（所在地：東京都台東区寿、代表取締役社長 滝田雅敏）は、長きにわたる伝統を重んじる一方、お客様のニーズに応えるべく革新的な技術の導入を決断し、2025年10月10日より、お客様一人ひとりのご要望に自然な対話で応える「AIアドバイザー」サービスの提供を開始しました。

20年以上にわたるECサイト運営の知見から、オンラインでも実店舗同様の質の高い相談体験を提供すべく開発。従来の営業時間やメール返信の待ち時間といった制約をなくし、お客様がいつでも気軽に、安心して仏壇・仏具選びができる環境を最新技術で実現します。

EC需要の高まりと、変わらぬお客様の想い

弊社は２０年以上前からインターネット通販に取り組んでまいりました。EC需要が年々高まる中で、お客様がオンラインでの購入に求めるものは「実店舗で購入するのと同じような、丁寧で安心できる相談体験」であると強く感じています。

しかし、従来の電話対応は営業時間（9時～18時）内に限られ、メールでのお問い合わせは回答までにお時間をいただくという課題がありました。この時間的な制約を取り払い、お客様が疑問を感じたその瞬間にすぐにお答えしたい。その想いから、いつでもお客様とつながれる対話型AIサービスの開発を決断いたしました。2025年3月に構想を開始し、4月より開発に着手。この度のサービス提供開始にいたりました。

単なるAIチャットBOTではない、”対話”を通じた新しい提案を

今回導入する「AIアドバイザー」は、あらかじめ定められたシナリオに沿って回答する従来のチャットボットとは一線を画します。AIが質問の文脈を深く理解し、まるで専門スタッフと会話しているかのような、自然でわかりやすい文章を生成するのが最大の特長です。

1. ベテラン社員並みの豊富な知識

AIは弊社ウェブサイトの全情報を学習しており、多岐にわたる商品知識や専門的な質問にも対応可能です。その知識レベルは、長年お客様と接してきたベテラン社員に匹敵します。

2. AI回答の正確性について

AIは弊社ウェブサイトの全情報を学習し、高い精度で回答を生成しますが、時に事実とは異なる情報（ハルシネーション）を生成する可能性があります。そのため、AIが提供した専門性の高い情報や最終的な判断が必要な事項については、念のため、お客様ご自身で内容をご確認ください。正確性にご疑問が生じた場合は、お手数ですが、お気軽に専門スタッフまでお問い合わせください。お客様に安心してサービスをご利用いただけるよう、誠実に対応いたします。

3. 24時間365日、いつでも即時回答

深夜でも早朝でも、お客様のご都合の良い時にいつでもご相談いただけます。待ち時間なく、瞬時に回答を得られるため、ストレスのないスムーズな情報収集が可能です。

4. お客様主導の「対話型AI提案型」購買体験

好み、予算、宗派、設置場所など、お客様の漠然としたご要望をAIに投げかけるだけで、最適な商品を提案。「店頭相談型」の安心感と、デジタルの利便性を両立した新しい購買スタイル「対話型AI提案型」により、お客様がご自身の希望の商品へ最短でたどり着く体験を目指します。

＜PC画面イメージ＞＜スマホ画面イメージ＞詳細を見る :https://www.butsudanya.co.jp/ask_ai.html

お客様の声を未来のサービスへ

「AIアドバイザー」は、導入がゴールではありません。今後、お客様との対話から得られる”質問ログ”を分析し潜在的なニーズや新たな課題を把握することで、AIの回答精度向上はもちろん、ウェブサイト全体の改善や新たなサービス開発につなげてまいります。

また、AIは定期的にウェブサイトを巡回し、新商品の情報などを自動で学習し続ける設計となっており、常に最新の情報をお届けします。

将来的には、回答にテキストだけでなく商品画像を同時に表示する機能の追加も検討しており、より直感的でわかりやすいご案内を目指します。さらに、この豊富な知識ベースは、新入社員の教育ツールとしても活用できると考えております。

【サービス概要】- サービス名： 仏壇屋 滝田商店 AIアドバイザーhttps://www.butsudanya.co.jp/ask_ai.html- 提供開始日： 2025年10月10日- 利用料： 無料