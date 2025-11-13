福島県内5店舗目！地域に根ざした便利な立地

今回の出店は、須賀川市古河の商業施設「イオンタウン須賀川」内。 店舗はメガネ屋「JINS（ジンズ）」の隣にあり、通いやすく、視認性の高い好立地です。施設内には食品・日用品・衣料品・飲食店など、日常生活を支えるテナントが充実しており、「お買い物のついでに」「ご家族でのお出かけの合間に」など、あらゆるシーンで気軽にお立ち寄りいただけます。

魅力的なテナントが集まるショッピングエリア

館内には以下のような人気全国チェーンが多数出店しています。・マクドナルド（McDonald’s）・ユニクロ（UNIQLO）・ABC-MART（エービーシー・マート）・ツルハドラッグ（Tsuruha Drug）・はま寿司（Hama-Sushi）その他にも多彩な専門店が並ぶ複合施設で、査定の待ち時間中も快適に過ごせる環境です。

プロ鑑定士が対応！初めてでも安心の買取体験

「これは売れる？」「昔のアクセサリーって価値あるの？」 そんなお悩みに丁寧に対応するのが、買取専門店さすがやのプロ鑑定士です。経験豊富で鑑定士資格を有するスタッフが常駐し、貴金属・ブランド品・スマートフォン・お酒・金券などを、適正価格で迅速に査定いたします。

高価買取対象アイテム（一例）

・貴金属・ジュエリー（ダイヤモンド・金・プラチナ・宝石類）・ブランド品（バッグ・時計・財布・アクセサリーなど）・モバイル製品（スマートフォン・タブレット・ノートパソコンなど）・お酒（未開封のウイスキー・ワインなど）・金券（商品券・ギフトカード・旅行券など）「これ、対象になるのかな？」と迷った場合も、 査定は無料ですので、まずはお気軽にお持ち込みください。

お車でのご来店も安心の大型駐車場完備

イオンタウン須賀川は、東部環状線沿い・市民スポーツ広場よこに位置し、 お車でのアクセスも非常に便利です。駐車場は1,300台完備しており、重たい荷物や複数のお品物をお持ち込みの場合も安心してご来店いただけます。

福島県須賀川市の皆様、はじめまして。

福島エリア近隣の皆様はじめまして！福島出身、橋本と申します！私は、さすがやで査定士としての知識をつけ、鑑定士の資格を取得、東京本社で世界相場を学んで、この度買取専門店さすがやイオンタウン須賀川店の査定士として参りました。これまで培った真贋と価値を見極める知識を活かし、福島県の皆さんのご相談に乗りたいと思っております。”こんなの値段が付かないよな！”と捨てる前に！無料でご相談承ります！！

「開運！なんでも鑑定団」放映中に流れる今、話題のあのCM！

さすがやは「開運！なんでも鑑定団」のスポンサーでお馴染みです！放映中に流れるこちらのコマーシャルにも注目してみてください。お客様にもかなり好評です！代表取締役：佐藤貴夫が全速力で走っています！

宝石の街からの最新相場感をいち早く地方に。

『買取専門店さすがや』は様々な地域に店舗数を拡大しておりますが、特に地方の出店に力を入れております。さすがやでは地域活性化に貢献できるように努力し、東京と地方の様々な格差を是正すべく活動しております。

さすがやで一緒に働いてくださる方、大募集！！

現在さすがやでは一緒に働いてくださる仲間を大募集中です！

■研修制度社員の約9割は異業種・異職種出身ですが、3~6ヵ月の研修で査定士として活躍。東京本社研修と配属先でのOJTが支えます。■昇格・昇給・研修生（正社員雇用）：3~6ヵ月・査定士・店舗責任者・エリアマネージャー・マネージャー評価制度が明確で、公平に評価致します！■独自の福利厚生美容手当：接客に必要な身だしなみ費用を支給。非喫煙手当：たばこを吸わない社員に月5,000円支給。特別手当・特別休暇：配偶者の誕生月に休日1日と2万円を支給。■弊社の特徴◎未経験OK 月給26万円スタート ※研修期間は異なります。◎平均年齢28.3歳・若手社員が活躍中 早期キャリアアップも可能！◎月収モデル3年目42万円・4年目52万円 最短半年で店長になった社員も！◎残業月平均4時間以下気になる方は是非⇩をクリックし詳しい詳細をご覧ください！また社内の雰囲気もXアカウント・noteで覗く事ができますので是非ご覧くださいね！

店舗概要

店舗名：買取専門店さすがやイオンタウン須賀川店住所：〒962-0803 福島県須賀川市古河105電話番号：0248-94-7511営業時間：10:00～19:00定休日：なし駐車場：あり（1,300台／無料）

【取り扱い商品】

ジュエリー/ダイヤモンド/カラーストーン全般/金/プラチナ/ブランド品/時計/着物/切手/古銭/毛皮/お酒/骨董品/金券/PC/おもちゃ/フィギュア/トレカ/カメラ/撮影機材/ゲーム機器/家具家電/楽器/音響機器/zippo/ガスライター/電子タバコ/電動工具/釣具/記念コイン/記念メダル/金杯/銀杯/小判/古銭/古紙幣/テレフォンカード/他

会社概要

商号：株式会社さすがや本社：〒110-0015 東京都台東区東上野1-12-2 THE GATE UENO 4FTEL：03-5816-6362代表取締役：佐藤 貴夫従業員数：191名（2025年4月時点）設立 ：2018年7月

買取専門店さすがやイオンタウン須賀川店 近隣店舗情報

買取専門店さすがやリオン・ドール鎌田店

店名 ：買取専門店さすがやリオン・ドール鎌田店電話番号：024-572-4016住所 ：〒960-0102福島県福島市鎌田西11-1 リオン・ドール鎌田店 1F営業時間：10:00～19:00

買取専門店さすがやエスパル郡山店

https://sasugaya.jp/shop/liondor-kamata/

店名 ：買取専門店さすがやエスパル郡山店電話番号：024-954-4702住所：〒963-8003福島県郡山市燧田195 S-PAL郡山 本館3F営業時間：10:00～20:00

買取専門店さすがやふねひきパーク店

https://sasugaya.jp/shop/koriyama/

店名：買取専門店さすがやふねひきパーク店電話番号：0247-73-8982住所：〒963-4312福島県田村市船引町船引原田9 ふねひきパーク内営業時間：10:00～19:00

https://sasugaya.jp/shop/funehikipark/