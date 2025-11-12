「リーベルホテル大阪」冬を味わう、やさしい一皿を。1F「Cafe＆Bar LIBER」季節限定の冬メニューが登場
リーベルホテル大阪(所在地：大阪市此花区)の1F「Cafe&Bar LIBER」にて、2025年12月1日(月)から冬の限定メニューを展開いたします。季節に合わせてご用意するステーキディナーコースやスイーツなど、旬の食材を使用した彩り華やかなメニューを取り揃えております。冬にしか味わえない「Cafe&Bar LIBER」の季節限定メニューをお楽しみください。
ステーキディナーコース「Liber(リーベル)」
「Cafe&Bar LIBER」は、朝食、ランチ、カフェ、ディナー、バーと、様々なシーンでご利用いただけるレストランです。
ディナーでは、日本の伝統技術である“炭火焼”を用いて丁寧に焼き上げるステーキをメインに、季節の食材を織り込んだコースをご用意。ホテルシェフこだわりの素材を使用したリーベルならではのフレンチジャポネをご堪能ください。
カフェメニューでは、新鮮な苺の赤が艶やかに映える季節感溢れるパフェをご提供。さらにアジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野大造氏監修の、濃厚で繊細な味わいのジェラートからも新味が登場。弟・柴野幸介氏が手掛け、2024年に国際的なジェラートの祭典で優勝を果たした至高の一品もご用意しております。
寒い冬にとっておきの心温まる一皿を、リーベルホテル大阪で。
■冬のステーキディナーコース
季節の食材を活かしたコース料理を気軽に楽しめる「Saison(セゾン)」と、より華やかで充実したラインアップの「Liber(リーベル)」の2種ご用意しております。その日のシーンに合わせてお選びください。大切な人との時間に、いつもよりも少し贅沢な特別なひとときをお届けします。
ステーキディナーコース「Saison(セゾン)」
ステーキディナーコース「Liber(リーベル)」
【販売期間】
2025年12月1日(月)～2026年2月28日(土)
【商品概要】
「Saison(セゾン)」 9,500円
本ズワイ蟹と人参のタルトレット、根セロリのポタージュ カカオのチュイールを添えて、国産牛の炭火焼ステーキと旬野菜の石窯焼き 自家製バーニャカウダ添えなど、全6品のコース
「Liber(リーベル)」 14,000円
本ズワイ蟹と人参のタルトレット、フォアグラと鰻のプティ・アンクルート ソースペリグーとクレームドアイユ、平目とホタテ貝柱のオモニエール 金柑のブールブランソース、鳥取和牛の炭火焼ステーキ 旬野菜の石窯焼き 自家製バーニャカウダ添えなど、全8品のコース
※各コースにグレードアップメニューをご用意しております。
詳細はレストラン予約ページをご確認ください。
＜ご予約はこちらから＞
https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-cafebar/reserve?menu_lists=68f1fc4bd410b3da59205a0e
■季節のスイーツ「パフェ・オ・フレーズ」
新鮮な苺をふんだんに使用したパフェを2種類ご用意。通常サイズに加えて少量で楽しめるショートサイズもございます。甘みを控えめに楽しみたい方やお食事の後に軽めに味わいたい方など、気分に合わせてお楽しみいただけます。
パフェ・オ・フレーズ「heureux(ウルー)」
パフェ・オ・フレーズ「prunelle(プリュネル)」
【販売期間】
2025年12月1日(月)～2026年2月28日(土)
【商品概要】
・「heureux(ウルー)」 2,600円
・「petit heureux(ペティ ウルー)」 1,600円
温かい苺のフォンダンショコラを乗せた、寒い冬に食べたい一品。新鮮な苺とピスタチオのクリーム、ジェラートが合わさった贅沢スイーツです。
・「prunelle(プリュネル)」 2,400円
・「petit prunelle(ペティ プリュネル)」 1,400円
ラム酒香るチョコレートやコーヒーピーナッツのジェラート、旬の苺を贅沢に重ねた一品。口の中でふんわりと余韻が広がる、大人のためのご褒美パフェです。
■季節のスイーツ「ジェラート」
アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修の本格的な味わい。濃厚な口どけのジェラートから、果実のフレッシュ感を楽しむソルベタイプ、さらに素材の奥行きを感じるプレミアムテイストまで、多彩なフレーバーを揃えております。季節ごとの限定フレーバーもご用意しており、訪れるたびに新しい出会いをお楽しみいただけます。
りんごとマスカルポーネ スパイス
シルベッタフェスティバル優勝ジェラート「カフェアーモンド ベルガモット風味」
柴野幸介氏
【販売期間】
2025年12月1日(月)～2026年2月16日(月)
【商品概要】
りんごとマスカルポーネ スパイス 700円
りんごの優しい甘みと、マスカルポーネのなめらかなコクを合わせた、やわらかな味わいのジェラート。ほんのりスパイスの香る上品なフレーバーが、口の中に広がります。
カフェアーモンド ベルガモット風味 750円
「ジェラート騎士」と称される柴野幸介氏が手掛け、2024年にイタリアで開催された国際的なジェラートの祭典「シルベッタフェスティバル」のベルガモット部門で優勝を果たした一品。エスプレッソとアーモンドペーストを組み合わせた、香り豊かなジェラートです。
※シングルサイズの料金となります。
※写真はイメージです。
※表示の料金は消費税・サービス料を含みます。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
■店舗概要
店舗名 ： リーベルホテル大阪 1F 「Cafe&Bar LIBER」
所在地 ： 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35
アクセス ： JR「桜島駅」より徒歩約1分
営業時間 ： 11:30～22:00(フードL.O. 21:00、ドリンクL.O. 21:30)
※コース料理はL.O. 20:00
URL ： https://hotel-liber.jp/restaurant/liber/
■会社概要
商号 ： 株式会社武蔵野
代表者 ： 代表取締役社長 安田 信行
所在地 ： 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-1-1
設立 ： 1969年12月
事業内容 ： 食品製造及び販売、スポーツレジャー施設の運営・管理
URL ： https://www.ms-net.co.jp/
≪SNS≫
Instagram ： @liber_hotel
https://www.instagram.com/liber_hotel/
X (旧Twitter）： @LIBER_HOTEL
https://x.com/LIBER_HOTEL