株式会社Spelldata(本社：東京都千代田区、代表取締役：竹洞 陽一郎)は、同社が国内正規代理店として販売しているメールセキュリティサービス「MailData(PowerDMARC)」が、「ITreview Grid Award 2025 Fall」DMARCレポート解析ツール部門において4期連続で「Leader」を受賞しました。

また、国内の採用ドメイン数は2025年9月に1,000ドメインを突破し、企業のなりすましメール対策のスタンダードとして広がりを見せています。





MailData(PowerDMARC)： https://maildata.jp/









■日本は“世界で最も狙われている国”に

Proofpoint社が2025年に発表した脅威状況レポートによると、全世界のメールの約1/4を解析した結果、日本を狙う攻撃メールが前年比約3倍に増加し、世界で最も標的とされていることが明らかになりました。





このような状況下で、DMARCの設定が不十分な企業は攻撃者から“防御が甘い企業”と見なされ、攻撃対象になりやすいことが分かっています。









■MailData（PowerDMARC）について

MailDataは、ドメインなりすましメール（なりすまし送信）対策に特化したクラウドサービスです。

送信ドメイン認証技術「SPF/DKIM/DMARC」の設定・分析・運用をワンストップで支援し、メールの信頼性向上とブランド保護を実現します。





詳細： https://maildata.jp/









■特長

1.4期連続「ITreview Grid Award Leader」受賞

DMARCレポート解析ツール部門で高評価を獲得(2025 Fall)

ユーザー満足度・認知度ともに国内トップクラス。





2.国内導入ドメイン数1,000件突破(2025年9月時点)

国内導入ドメインのうち約3分の1が、最も厳格な運用ポリシーである「p=reject」を設定済み





3.導入・運用を徹底サポート

・月額3,000円／ドメインから利用可能

・初期導入費用無料・1か月無料トライアル

・導入支援・初回分析支援を無料提供

・24時間日本語サポート(L1/L2)を完備





4.Spelldataによる完全ローカライズとサポート

UIを日本語化し、国内利用者に最適化

契約・請求・技術支援もすべてSpelldataが対応

本家PowerDMARCよりお得な価格体系を実現









■今後の展望

Spelldataでは、BIMI対応やDNS遅延によるDKIMエラーの対処、Break SPF攻撃対策など、より高度な運用支援を強化しています。

11月以降も導入ドメイン数は増加しており、ご契約頂いた企業のメールセキュリティ水準の底上げを推進してまいります。









■関連リンク

・ITreview Grid Award 2025 Fall 受賞ページ

https://www.itreview.jp/award/2025_fall/dmarc-report-analysis-tool.html





・Proofpoint社 日本の脅威レポート

https://www.proofpoint.com/jp/blog/email-and-cloud-threats/Japan-is-now-the-most-targeted-country-in-the-world









【株式会社Spelldata（スペルデータ）について】

所在地 ： 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル27階

代表者 ： 代表取締役 竹洞 陽一郎

事業内容 ： デジタルサービスの性能・信頼性・セキュリティに関する計測・分析・改善

URL ： https://spelldata.co.jp

X（旧Twitter）： https://x.com/spelldata

Instagram ： https://www.instagram.com/spelldata/

YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCjI_u8r9-w1KB5L7HJxHLjQ