昨年、即完売した注目のコラボレーションが、再び実現。「V12」と「ZEROFIT」のコラボレーションアイテムが発売
株式会社フォーマット
冬用のウェアは重たくてゴワつきがちですが、このセットアップは軽やかで動きを妨げない仕上がりになっています。
ZF HZ JKT \39,000
ZF WM PANTS \35,000
ZF WM SKIRT \32,000
ZF WM MOCK \21,000
ZF NECK DOWN \15,000
■会社概要
株式会社フォーマット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：牛田 元）が展開する「V12（ヴィ・トゥエルブ）」は速暖でおなじみ「ZEROFIT」とのコラボレーションを実施し、限定アイテムを2025年11月12日（水）よりリリースいたします。
V12のデザインとZEROFITの高機能素材が融合
昨年もリリースし、即完売となり話題を振りまいたコラボレーションが今年も登場。
「PLAY THE FASHION」をコンセプトに掲げるV12のデザインとZEROFITが得意とする高機能素材とが融合した特別なコレクションが完成しました。
コラボアイテムのラインナップはキルティング加工を施したセットアップ、ヒートラブウールを使用したモックネック、さらにはネックウォーマーと寒さを寄せ付けないアイテムが揃っています。
冬用のウェアは重たくてゴワつきがちですが、このセットアップは軽やかで動きを妨げない仕上がりになっています。
冬のラウンドでもスイングがスムーズにストレスフリーな着心地を実感できます。
裏地には「着た瞬間から暖かい」と評判のZEROFIT「ヒートラブ」の素材を採用。
冷え込む冬のゴルフでも、これ一枚でしっかり暖かさをキープしてくれます。
V12のファッション性とZEROFITの機能性が融合したこのコレクションは、冬のゴルフシーンを彩るマストアイテムです。
ZEROFITコラボアイテム ラインナップ
ZF HZ JKT \39,000
ZF WM PANTS \35,000
ZF WM SKIRT \32,000
ZF WM MOCK \21,000
ZF NECK DOWN \15,000
■会社概要
会社名：株式会社フォーマット
代表者：代表取締役 牛田 元
所在地：東京都渋谷区代々木1-4-1 Jプロ代々木ビル 3F
オフィシャルHP：https://v12golf.com/