Cell Impact、EcoVadisからゴールド・メダルを受賞





カールスコーガ（スウェーデン）, 2025年11月13日 /PRNewswire/ -- 昨年、EcoVadisからシルバー評価を受賞したCell Impactが今年、ゴールド・メダルを獲得しました。



EcoVadis top 5% rating for Cell Impact.



世界で最も信頼されている持続可能性評価プロバイダーであるEcoVadisが、Cell Impactの事業持続可能性実践を評価しました。総合スコアは100点中72点から79点に向上し、評価対象企業全体の中で上位5%にランクインしました。

「この増加は主に報告体制の改善によるものですが、複数の分野における手順やフォローアップの改善も寄与しています。これはロケット科学ではありません。私たちは目標を設定し、それをフォローアップし、継続的に改善していきます」と、Cell ImpactのCEOであるDaniel Vallin氏は述べています。

「当社のフロー・プレートは世界的なエネルギー転換に不可欠なので、EcoVadisからもゴールド評価を獲得できたことは大変光栄です」とDaniel Vallin氏は結論づけます。

詳細については、以下までお問い合わせください。

Daniel Vallin

CEOおよびIRお問い合わせ先、Cell Impact AB (publ)

+46730686620またはdaniel.vallin@cellimpact.com

Cell Impactについて

Cell Impact AB (publ)は、燃料電池および電解槽メーカーに先進的な流路板を提供するグローバル・サプライヤーです。同社は、高速成形のための独自の方法、Cell Impact Forming™を開発し、特許を取得しています。これは従来の成形方法と比較して、はるかにスケーラブルでコスト効率が良いです。Cell Impact Formingは、水を消費せず非常に少量の電力しか消費しない環境に優しい成形技術です。

Cell Impactの株式はNasdaq First North Growth Marketに上場されており、FNCA Sweden ABが同社の認定アドバイザー（CA）を務めています。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2819968/EcoVadis_Rating.jpg

PDF：https://mma.prnewswire.com/media/2819969/Cell_Impact_Pressrelease.pdf

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2816030/5615566/Cell_Impact_Logo.jpg

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com