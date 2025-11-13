エネルギー転換における信頼性の確保：KEMA Labsが欧州全域の重要高圧プロジェクトを支援





ミラノ, 2025年11月12日 /PRNewswire/ -- エネルギー分野は、新興技術、需要の増加、そして世界的な持続可能性への取り組みを原動力として、急速な変革を遂げつつあります。電力会社が厳しいプロジェクト納期に間に合うよう急ぐ中、高電圧（HV）部品の信頼性が最重要課題となっています。KEMA Labsは、高価な停電を防ぎ公共インフラを保護する厳格な試運転試験を通じて、この信頼性を確保する最前線に立っています。

代表的な事例がオランダのTenneTによる「Hollandse Kust Noord」プロジェクトで、北海の3つの新規洋上風力発電所を国内送電網に統合するものです。このプロジェクトでは、ウィック・アン・ゼーに最先端の変電所が設置され、KEMA Labsが包括的なリリース試験およびHV試験を実施しました。高度なコロナ放電検出カメラを活用し、サッカー場23面分に相当する広大な敷地全体で潜在的な絶縁の問題を特定して解決しました。移動式直列共振試験装置を用いて12のケーブル回路で高電圧試験を実施し、最大374 kV（運用電圧を大幅に上回る）の電圧を印加して隠れた欠陥を検出しました。

この綿密な試験により、最適な性能が確保され、ベバーウェイク開閉所を経由した380 kV送電網へのシームレスな統合が実現しました。このプロジェクトの成功は、現代のエネルギー・インフラにおいて調整、安全計画、技術的精度がいかに重要かを強調しています。

KEMA Labsはまた、アイスランドにおけるLandsnetの66 kV海底ケーブルの試運転中に、遠隔環境における専門性を実証しました。ヘイマイ島への送電強化を目的としたこのプロジェクトは、独特の物流的・環境的課題をもたらしました。遠隔地かつ予測不可能な条件にもかかわらず、KEMAチームは試験を独自に実施し、ケーブルの完全性を確保するとともに島のエネルギー・レジリエンスを支えました。

HV送電網が世界的に拡大する中、信頼性の高い部品と有資格サプライヤーへの需要が高まっています。KEMA Labsは重要インフラの安全性と性能を検証する上で重要な役割を果たし続け、電力会社が品質を損なうことなく納期を守ることができように支援しています。

