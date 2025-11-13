Appian、複雑な作業を自動化し、アプリのモダナイゼーションを加速する新しいAI機能を発表





この新しいプラットフォーム機能は、顧客によって実証実験（PoC）が行われ、プロセスに強力なエージェントを組み込むことでレガシーアプリケーションを簡単にモダナイズできることが実証されました。

米バージニア州マクリーン発, 2025年11月13日 /PRNewswire/ -- AIを活用したプロセス自動化のリーダーであるAppian（Nasdaq: APPN）は本日、強力なAIエージェントを企業の業務プロセスに直接組み込むプラットフォームを強化したことを発表しました。Appianプラットフォームの最新リリースは、AIを業務のアシスタントを超えて、実用的かつ測定可能な価値を提供します。



Proven in successful customer trials, new platform capabilities embed powerful agents into processes and empower business users to modernise legacy apps with ease.



ビジネスプロセスに直接組み込むAIエージェント

Agent Studioにより、企業はAppianのこれまでにない強力なAIエージェントを大規模に導入できるようになります。これらのエージェントは、推論を行い、予測できない事態にも対応し、エンタープライズデータを活用して複雑な業務を自動化します。Appian のエージェントは、データアクセスを完結し、コンテキストとガードレールを処理するなど、重要なプラットフォームの特性を継承できるため、非常に強力です。Agent Studioによって、ビジネスユーザーは自然言語で高レベルの目標を定義でき、AIエージェントはAppianのデータファブリックとツールを用いて最適な進行経路を判断します。企業全体のデータを把握したエージェントは、スマートな意思決定を行い、様々なソースの非構造化データを解釈し、リアルタイムで調整を加えます。このエージェントはプロセスに組み込まれているため、ガバナンスの確保や可監査性が容易に実現できます。

Agent Studioはこの度、一般向けにリリースされました。2025年4月のAppian Worldで先行発表して以来、顧客からの関心は非常に高く、ベータユーザーは大規模な対応性とその使いやすさを検証してきました。ベータプログラム参加者の100%が「直感的」または「非常に直感的」であると評価しています。

「Agent Studioを使用したことで、規制ルールに基づいてタスクルーティングを自動化し、関連するワークフローを調整するインテリジェントエージェントを素早くプロトタイプ化できました。ルールベースのロジックとAI駆動型のインサイトを組み合わせて、かなりスマートなルーティングを実現できるのは大きなメリットです。今後もAppian Agent Studioを活用し、イノベーションと効率性の向上に努めていきます。」

- NIISQ 開発テクニカルリーダー Johnnie Jo氏

AIを活用したアプリケーションのモダナイゼーション：アイデアが数分でアプリに

Appian Composerも一般リリースが開始されており、既に130以上の組織がこのツールを利用して1,300以上のアプリケーションを構築しています。

Composerはアプリケーションのモダナイゼーションのあり方を変革させています。開発経験の有無にかかわらず、ユーザーは迅速にアイデアを実用的なアプリケーションへと変換できます。ユーザーのストーリー、データ、プロセス、ユーザー体験に基づいてインタラクティブなプランを構築します。業務、IT、AIの協業空間を提供し、ワンクリックで業務に最適化できるアプリを生成できます。

データファブリックの強化

Appianの業界をリードするデータファブリックは、最大5,000万件のレコード処理に対応し、書き込み性能をこれまでの5倍に向上させました。また、透過的なデータ暗号化によって、情報セキュリティ、コンプライアンスも強化されています。

AppianのCTO、Michael Beckleyは次のように述べています。「多くの企業が、バックオフィスにスタンドアロン型のAIチャットボットを導入しましたが、費用に対して効果があまり出ていません。MITの調査では、こうしたAI導入の95%が失敗しているとされています*。その原因は、AIがデータの文脈の違いに混乱するためです。一方、Appianはこれとは根本的に異なるアプローチを採用しています。業務プロセス内にAIエージェントを組み込むことで、保険見積りプロセスのような、数千万件の処理で現実的な成果をあげています。」

AIをプロセスに組み込むことで、企業は限定的なPoC（概念実証）から脱却し、拡張性とガバナンスを備えたAIの活用を推進できます。プロセスにAIを取り込む方法の詳細はこちら をご覧ください。

*出典: "The GenAI Divide: State of AI in Business 2025," MIT Project NANDA：2025年7月

Appianについて

Appianは、ミッションクリティカルな業務向けに設計されたAIを活用したプロセスオートメーションのプラットフォームを提供しています。お客様の成功にコミットし、主要産業の世界有数の大手企業に幅広くご利用いただいています。詳しくはappian.com/jpをご覧ください。[Nasdaq: APPN]

