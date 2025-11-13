株式会社REGAL CORPORATIONが展開するカジュアルシューズブランドは、2025年秋冬ウィメンズコレクションにて、米国発祥の老舗シューズブランドとのコラボレーションアイテムを発売しました。テーマは「Walk freely, live naturally（自由に歩き、自然体に生きる）」。MINNETONKAが培ってきた上質な素材感や、ディテールへのこだわりが光るステッチワークといったエッセンスを、REDWOOD RIVERが提案する「日常を、もっと自由に、もっと自然体で楽しむ」ライフスタイルと融合させました。リラックス感と快適な履き心地を追求した特別なコレクションを展開します。詳しくはこちら→https://www.regal.co.jp/features/detail/redwood_river/20251114-meets-minnetonka

01 Side Gore Boots

Black / Dark Brown

着脱のしやすさとシャープなシルエットが特徴のサイドゴアブーツ。REDWOOD RIVERの持つ実用性に、独特の風合いを持つレザーを組み合わせることで、カジュアルながらも洗練された都会的な印象を際立たせます。

02 Ankle Boots

https://www.regal.co.jp/shop/g/gM12CAE_____BL___225/

Black / Gray / Khaki

MINNETONKAのデザイン哲学からインスパイアされた、モカシンを思わせるステッチラインを取り入れたアンクルブーツ。アッパーには撥水加工がされたナイロンとスエードのコンビを採用し、実用性と共に秋冬の温かみのある足元を演出します。軽量アウトソールにより、ブーツ特有の重さを感じさせません。

03 Multi-Panel Design Sneakers

https://www.regal.co.jp/shop/g/gM11CAE_____BL___225/

Beige Multi-Pattern / Black / White Ivory

トレンド感のあるデザインに、MINNETONKAの個性を表現する素材のコントラストと、ステッチワークを施したハイブリッドモデル。日常使いしやすいクリーンなルックスと、厚底ソールのクッション性により、長時間のお出かけにも快適に対応します。

https://www.regal.co.jp/shop/g/gM08CAF_____BL___225/

公式オンラインショップをはじめ、全国の取り扱い店舗にて現在発売中です。

https://www.regal.co.jp/information/detail/redwoodriver/stocklist