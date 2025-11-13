最新第7弾「 鬼平犯科帳 兇剣」のビジュアル、キャストが解禁！

2026年1月10日(土)ひる1時 時代劇専門チャンネルにて独占初放送/時代劇専門チャンネルNETにて独占配信

さらに劇場でしか見られない映像を加えた特別先行版が一部劇場にて上映決定！

Ⓒ日本映画放送

「時代劇専門チャンネル」「時代劇専門チャンネルNET」を運営する日本映画放送株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮川朋之）は、時代小説の大家・池波正太郎の三大シリーズの一つとして知られ、累計発行部数3,000万部を超える大ベストセラー時代小説『鬼平犯科帳』を原作に、松本幸四郎を主演に迎え「鬼平犯科帳」シリーズを映像化してきました。

そしてこの度、最新第7弾「鬼平犯科帳 兇剣」の放送・配信が2026年1月10日(土)に決定。また、全世界同時配信も決定しました。

長谷川平蔵（松本幸四郎）と、平蔵の親友・岸井左馬之助（山口馬木也）が刀を持って並び立ち、「この二人、死角なし。」というキャッチが印象的なメインビジュアルもあわせて解禁。また、山口に加え、平蔵と旧知の仲の京都西町奉行所与力・浦部彦太郎役で内藤剛志、大盗賊・高津の玄丹役として渡辺いっけいらのゲスト出演を発表します。山口馬木也はシリーズ第1弾「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」以来のシリーズ出演で、平蔵と左馬之助の再タッグにもご注目ください。

さらに、放送・配信に先駆けて、12月にはTOHOシネマズ3館（日比谷・二条・なんば）で、劇場でしか見られない映像を加えた特別先行版の上映が決定し、12月9日(火)には、TOHOシネマズ 日比谷にて松本幸四郎登壇の舞台挨拶を開催する運びとなりました。待望の最新作を一足早くお楽しみいただける貴重な機会をぜひお見逃しなく。

年末から年始にかけて加速する“ドラマ鬼平”の展開に今後もどうぞご期待ください。

松本幸四郎、山口馬木也よりコメントが到着！

ⒸPHOTOGRAPHER:AKIRA MAEDA

ⒸSHOCHIKU ENTERTAINMENT

長谷川平蔵役：松本幸四郎 コメント

「鬼平犯科帳 兇剣」が完成しました。平蔵の親友・左馬之助を演じる山口馬木也さんとの再会。第一弾の「本所・桜屋敷」で初共演した時に馬木也さんの佇まいと間合いの心地よさに惚れ込んで以来、僕にとっても左馬之助的な存在です。常に誰かに追われている気配があるサスペンス的なロードムービー「兇剣」。内藤剛志さんの存在感、凄みのある渡辺いっけいさん、猪突猛進する“うさぎ”木村忠吾・浅利陽介さんの小走りが必見です。

TOHOシネマズでの先行上映も決まりました。素敵な遠景をお楽しみいただきながら「兇剣」をご堪能ください。

岸井左馬之助役：山口馬木也 コメント

「鬼平犯科帳 兇剣」がついに完成しました！私、山口馬木也は、前回出演した「本所・桜屋敷」同様、松本幸四郎さんが演じる、平蔵の親友・岸井左馬之助を演じさせていただきました。「本所・桜屋敷」にも増して、平蔵・松本幸四郎さんに感観興起し、この作品に関われたことを改めて幸せに感じています。

最高のスタッフ、そして豪華ゲストをお迎えし、世界にも通用する日本の時代劇が出来上がったと確信しております。

TOHOシネマズでの先行上映も決まりましたので、是非お楽しみください。

◆松本幸四郎主演「鬼平犯科帳」公式ポータルサイト

https://onihei-hankacho.com

◆時代劇パートナーズ 公式X @jdigk_partners

https://x.com/jdigk_partners

◆時代劇専門チャンネル 松本幸四郎主演「鬼平犯科帳 兇剣」特設サイト

https://www.jidaigeki.com/onihei3/

◆時代劇専門チャンネル公式X @jidaigekich

https://x.com/jidaigekich

◆時代劇専門チャンネルNET

https://www.amazon.co.jp/gp/video/channel/20ce75e9-e059-4fda-8d7f-0f45be84e8cb

【時代劇専門チャンネルについて】 https://www.jidaigeki.com/

24時間365日時代劇だけを放送する唯一のチャンネル。視聴方法はスカパー！／J:COM／ひかりTV／ケーブルテレビ 視聴可能世帯数 約680万世帯 （2025年9月末現在）